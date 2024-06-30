إيلاف من باريس: عقب تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، قالت زعيمة الحزب مارين لوبان إن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، ودعت الفرنسيين إلى منح حزبها "الغالبية المطلقة".

وصرحت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان قائلة إن "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، وذلك تعليقا على تصدر حزبها بفارق كبير الأحد نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وقالت لوبان التي انتخبت نائبة عن دائرتها في شمال البلاد إن الفرنسيين أظهروا "إرادتهم لطي صفحة سبعة أعوام من حكم الازدراء والتآكل" للرئيس إيمانويل ماكرون، داعية الفرنسيين إلى منح حزبها التجمع الوطني "الغالبية المطلقة".

صدارة تاريخية لليمين المتطرف

ووفقاً لتقرير "فرانس 24"، فقد تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدور الأول من هذه الانتخابات التاريخية، حاصدا أكثر من 34% من الأصوات، بحسب تقديرات أولى لمعهد "إيبسوس تالان".

وتقدم اليمين المتطرف أمام تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28.5 و29.1 %) وكذلك أمام معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.5 إلى 21.5 %)، وفق هذه التقديرات.

وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.