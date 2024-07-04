إيلاف من لندن: وعلى هامش الانتخابات العامة البريطانية التي انطلقت اليوم الخميس 4 يوليو لاختيار برلمان جديد، هناك عشرات من الأسئلة عن كيفية التصويت والأهلية ومراكز الاقتراع.

ومن بين الأسئلة المطروحة على سبيل المثال، هل أحتاج إلى معرف؟، ويجيب تقرير لـ(سكاي نيوز) عن هذا السؤال وغيره، ويقول إن هذا السؤال مهم ويستحق الاهتمام، لأن هذه أول انتخابات عامة حيث يجب عليك إحضار بطاقة هوية تحمل صورة إلى مركز الاقتراع.

بطاقة الهوية

وهناك 22 نوعًا مختلفًا من بطاقات الهوية التي يمكنك استخدامها، ويمكن أن تكون بطاقة الهوية قديمة، طالما أنها لا تزال تشبهك والاسم هو نفس الاسم المستخدم للتسجيل للتصويت.

وأولئك الذين ليس لديهم أي من نماذج الهوية المقبولة يمكنهم التسجيل للحصول على شهادة هيئة الناخب - على الرغم من انقضاء الموعد النهائي لذلك.

الكلاب

ونظرًا لشعبية الكلاب في مراكز الاقتراع، فهي ليست مرحب بها، فقط وحدها كلاب المساعدة هي الحيوانات الأليفة الوحيدة التي يضمن دخولها إلى مراكز الاقتراع.

وفي بقية الوقت، يعود الأمر لموظفي مراكز الاقتراع فيما إذا كانوا يسمحون للكلاب (أو القطط) بالدخول، ووفقًا لنصيحة اللجنة الانتخابية، لا يُسمح لهم عادةً بالدخول لأنهم قد يزعجون الناخبين.

وكانت منظمة الصليب الأزرق Blue Cross الخيرية للحيوانات الأليفة نشرت إرشادات حول اصطحاب الكلب الخاص بك للتصويت، وتقول إنه يجب عليك التحقق من المكان مسبقًا.

ماذا عن الأطفال؟

يتم الترحيب بالأطفال في مراكز الاقتراع، ويمكنهم الذهاب إلى حجرة الاقتراع مع والديهم أو القائمين على رعايتهم. ومع ذلك، لا يجوز لهم وضع علامة على بطاقة الاقتراع.

وهل يمكنني التقاط صورة شخصية؟، يجب عدم التقاط أي صور – بما في ذلك صور السيلفي – داخل مركز الاقتراع.

وذلك لأنه من المخالف للقانون مشاركة كيفية تصويت شخص ما، أو على وشك التصويت، أو رقم بطاقة الاقتراع الفريدة - وكل ذلك يمكن أن ينتهي به الأمر بالتقاط صور ملتقطة داخل مركز الاقتراع.

قد يؤدي خرق هذا القانون إلى فرض غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني، أو السجن لمدة ستة أشهر.

التقاط الصور

هل هذا يعني أنه لا يمكنني استخدام هاتفي في مركز الاقتراع؟ يمكنك استخدام هاتفك داخل مركز الاقتراع - بما في ذلك في حجرة التصويت، على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى استخدام الشعلة أو تطبيق لمساعدتك في قراءة ورقة الاقتراع ورق.

الأمر متروك للشخص المسؤول عن مركز الاقتراع، لوضع قواعد هذا المكان حول استخدام الهاتف المحمول وتدريب الموظفين وفقًا لذلك.

سماعات الراس

كما أنه ستحتاج إلى إزالة سماعات الرأس عند إعطاء اسمك وعنوانك وهويتك للموظفين، وإذا كنت تجري محادثة هاتفية عالية، فيمكنك أن تتوقع أن يُطلب منك التزام الصمت.

حالات السكر

كما أن التصويت في حالة سكر ليس مخالفا للقانون. ومع ذلك، إذا كنت مشتبهًا في إصابتك بالعجز بسبب الكحول أو المخدرات، فقد يطرح عليك الموظفون المسؤولون أسئلة.

وإذا لم يكونوا راضين عن إجاباتك، فمن الممكن أن يتم إبعادك حتى تستيقظ.

هل يمكنني مناقشة من سأصوت؟

لا يُسمح بالنقاش السياسي داخل مركز الاقتراع وفي محيطه مباشرة إذا كان ذلك يؤثر على الناخبين الآخرين.

وإذا سمعك موظفو مركز الاقتراع تتحدثون عن المرشحين أو الأحزاب أو من تصوت لهم، فسوف يطلب منك التوقف.

هل يمكنني إفساد تصويتي؟

نعم، إذا كنت لا تريد أن يتم احتسابها. وتعتبر أوراق الاقتراع التالفة وسيلة يستخدمها الناخبون للتعبير عن عدم رضاهم عن اختيار المرشحين أو الأحزاب السياسية.

ويتم اعتبار الأصوات الباطلة باطلة، ويتم إعلان عدد الأصوات الفارغة والملغومة مع نتائج الانتخابات الأخرى.

إن إفساد صوتك قد يعني التصويت لكل مرشح أو عدم التصويت لأي مرشح على الإطلاق أو الكتابة أو الرسم على ورقة الاقتراع.

ومع ذلك، كن حذرًا بشأن وضع علامة على أي شيء غير علامة الصليب على ورقة الاقتراع الخاصة بك إذا كنت تريد احتساب صوتك.

يجب ألا توقع على ورقة الاقتراع الخاصة بك. إذا كان اسمك قابلاً للتعريف، فلن يتم احتساب صوتك لأنه يجب أن يكون مجهول الهوية.

هل يجب علي التصويت؟

لا يتعين عليك التصويت بموجب القانون - فلديك خيار القيام بذلك أم لا.

هل يمكنني ارتداء شعارات سياسية أثناء التصويت؟

لا يوجد ما يمنعك من ارتداء الملابس التي تحمل شعاراً سياسياً أثناء التصويت، لكن الدعاية الانتخابية غير مسموح بها في مراكز الاقتراع، لذا يجب عليك المغادرة فوراً بعد التصويت.

هل يمكنني ارتداء غطاء الوجه؟

يمكنك ارتداء غطاء للوجه، بما في ذلك الحجاب لأسباب دينية أو قناع الوجه، ولكن قد يُطلب منك إزالته لفترة وجيزة حتى يتمكن الموظفون من التحقق من أن بطاقة الهوية التي تستخدمها هي أنت بالفعل.

يمكنك أن تطلب التحقق من هويتك على انفراد أو أن يتم ذلك بواسطة موظفة.

هل يمكنني استخدام قلمي الخاص؟

سيتم توفير أقلام الرصاص للأشخاص للإدلاء بأصواتهم، ولكن إذا كان لديك قلم محظوظ، فنحن نرحب بإحضار قلمك الخاص.

يتم استخدام أقلام الرصاص لأسباب عملية، وفقًا للجنة الانتخابية، فمع أقلام الحبر، هناك خطر نفادها أو تلطخ الحبر على ورقة الاقتراع، مما قد يؤدي إلى رفضها إذا بدت فاسدة.

هل يمكنني الذهاب إلى مركز الاقتراع إذا لم أسجل للتصويت؟

لا يمكنك الدخول إلى مركز الاقتراع إلا إذا كنت مسجلاً للتصويت في ذلك المركز. سيطلب منك الموظفون عند الباب اسمك وعنوانك وهويتك قبل أن تحصل على أوراق الاقتراع الخاصة بك وتنتقل إلى حجرة التصويت.

هل يمكنني الحصول على المساعدة إذا كنت معاقًا؟

يمكنك اصطحاب شخص بالغ آخر إلى حجرة الاقتراع إذا كنت معاقًا وتحتاج إلى مساعدة في التصويت. هذا هو المكان الذي يوجد فيه استثناء للقاعدة التي تسمح فقط للناخبين المسجلين في مركز الاقتراع هذا بالدخول.

ويمكن لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا مساعدتك في التصويت. يمكنك أيضًا أن تطلب المساعدة من موظفي محطة الاقتراع.

ويجب أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة لجعل التصويت متاحًا، بما في ذلك توفير جهاز تصويت عن طريق اللمس للناخبين المكفوفين أو ضعاف البصر، ووجود حجرة اقتراع منخفضة المستوى، وعرض نسخة مطبوعة كبيرة من ورقة الاقتراع.