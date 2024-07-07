إيلاف من أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان "هو في الواقع تركي"، مؤكدا أنه يتطلع لتطوير العلاقات مع إيران في عهد الرئيس الجديد.

وعلى الرغم من تصريح أردوغان فإن بزشكيان من مواليد كانون الأول (سبتمبر) 1954 في مهاباد، لأب إيراني أذربيجاني وأم إيرانية كردية.

وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة عودته من ألمانيا: "مسعود بزشكيان هو في الواقع تركي من أصل أذربيجاني، على سبيل المثال، يتحدث اللغة التركية في تبريز، لكن عندما يذهب إلى المناطق الكردية، يمكنه التحدث باللغة الكردية هناك أيضا".

وأضاف الرئيس التركي: "عندما نعود، سأتصل به وأهنئه. آمل أن تتحسن العلاقات بين تركيا وإيران في المستقبل.. إيران جارة مهمّة تربطنا بها علاقات تاريخية وثقافية".

وتابع: "وفي الفترة الرئاسية الجديدة، أتوقع أن تتطور العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران على الاتجاه الإيجابي وبوتيرة سريعة بشكل متزايد".

منتخبنا "أبطال"

وكان أردوغان قد حرص على حضور مباراة تركيا مع هولندا في الدور ربع النهائي لبطولة أوروبا "يورو 2024" السبت في ألمانيا، وعقب المباراة قام بتهنئة اللاعبين، ووصفهم بالأبطال، وفقاً لما نقلته صحيفة "دايلي صباح" التركية، وأضاف :"أنتم بالنسبة لي أبطال، بصرف النظر عن نتيجة مباراتكم أمام هولندا".