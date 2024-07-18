تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل قائد القوة البحرية في منطقة مدينة غزة، التابعة لـ"حركة الجهاد"، أنس مراد، وآخر محسوب على ذات الحركة التي تقاتل في قطاع غزة إلى جانب حماس، في غارات جوية استهدفتهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن غارات جوية قتلت قائد القوة البحرية في منطقة مدينة غزة التابعة للجهاد، أنس مراد.

كذلك، أحمد المصري المحسوب على ذات الحركة، لافتا إلى أن الأخير "شارك في هجوم السابع من أكتوبر، وكان مسؤولا أيضا عن إطلاق عدد كبير من الصواريخ من منطقة الشجاعية باتجاه غلاف غزة".

العثور على أنفاق

إلى ذلك كشف الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه تم العثور على "عدد من فتحات الأنفاق في منطقة رفح".

وأضاف أن سلاح الجو استهدف عددا من الفلسطينيين الذين وصفهم بـ"الإرهابيين".

وخلال العمليات في غزة، أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إذ قال الجيش في ذات البيان، إن الجندي أصيب من قذيفة أطلقت باتجاه القوات التي كانت تعمل على طريق إدخال المساعدات، وجرى إغلاق المحور الإنساني لعدة ساعات عقب إطلاق النار.

مقتل قيادات

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته "قتلت اعتقلت حوالي 14 ألف مقاتل، مضيفا أن بينهم 6 على مستوى قادة ألوية، وأكثر من 20 على مستوى قادة كتائب، وحوالى 150 على مستوى قادة سرايا".

يذكر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع أودت حتى الآن بحياة أكثر من 38 ألف فلسطيني وفق السلطات الصحية في غزة.

وأعلنت إسرائيل عن مقتل 326 جنديا في معارك في قطاع غزة.