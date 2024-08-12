إيلاف من واشنطن: نشر الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الاثنين على منصة إكس X "تويتر سابقاً" لأول مرة منذ ما يقرب من عام.

من بين منشورات ترامب عبر منصة X يوم الاثنين كان هناك مقطع فيديو مدته دقيقتان ونصف يعرض تغطية إخبارية للتفتيش الفيدرالي لمنتجع مارالاغو الخاص به في آب أغسطس 2022، ولوائح الاتهام الصادرة عنه من قبل وزارة العدل.

ويؤكد ترامب بانتظام خلال حملته الانتخابية أنه ضحية لما يسميه "الاضطهاد السياسي"، ويبدو أن الفيديو يضخم هذا الادعاء.

"لم أعتقد مطلقًا أن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث في أميركا، الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".. يقول ترامب في التعليق الصوتي: "كلما أخبرك النظام المعطل أنك مخطئ، كلما زاد يقينك بأنه يجب عليك الاستمرار في المضي قدمًا".

يتضمن الفيديو سطورا تعتبر من العناصر الأساسية في خطابات حملة ترامب، بما في ذلك: "إنهم يريدون أن يسلبوا حريتي، لأنني لن أسمح لهم أبدا أن يأخذوا حريتك، إنهم يريدون إسكاتي، لأنني لن أسمح لهم بإسكاتك أبدًا. إنهم لا يأتون ورائي. إنهم يلاحقونك، وأنا أقف في طريقهم."

أعاد ترامب أيضا نشر رسالة من حساب X الرسمي لحملته للترويج لمقابلته ليلة الاثنين على المنصة مع إيلون ماسك.

"ستكون مقابلة القرن!"، كانت المرة الأخيرة التي كان فيها ترامب نشطًا على X هي نشر صورة شخصية في 24 آب (أغسطس) 2023، بعد أن تمت معالجته في سجن أتلانتا في قضية تخريب انتخابات جورجيا.

في غضون ذلك، كان موقع التواصل الاجتماعي المفضل لديه هو منصة Truth Social الخاصة به.

هيا بنا نهدم الدولة العميقة

ونشر ترامب يوم الاثنين أيضا مقطع فيديو آخر يظهره وهو يسير في الردهة على صوت سطور كانت جزءا من خطاباته الانتخابية: "هذه هي المعركة النهائية. بوجودك بجانبي، سوف نهدم الدولة العميقة. سوف نطرد دعاة الحرب من حكومتنا. سوف نطرد دعاة العولمة. سوف نطرد الشيوعيين والماركسيين والفاشيين. سوف نتخلص من الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلادنا. سنهزم وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة. وسوف نحرر أميركا من هؤلاء الأشرار مرة واحدة وإلى الأبد".

وفي منشور آخر، سأل ترامب: "هل أنت الآن أفضل حالا مما كنت عليه عندما كنت رئيسا؟"

"لقد تحطم اقتصادنا. لقد تم مسح حدودنا. نحن أمة في تراجع. جعل الحلم الأمريكي في متناول الجميع مرة أخرى. جعل أمريكا آمنة مرة أخرى. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

