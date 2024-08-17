الخرطوم: أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أن "من يريد إيقاف الحرب عليه الحديث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين في مناطقهم"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. ولا تزال المفاوضات والمساعي الدولية مستمرة من أجل التوصل إلى حل ينهي الحرب التي اندلعت في 15 نيسان (أبريل) 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف خلال لقائه، اليوم السبت، الوفد الإعلامي السوداني المصري، أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع "بحق الشعب غير مسبوقة في كل الحروب بالعالم".

فيما بيّن أن "موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء".

كما ختم مؤكداً أن المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية.

بيان سويسرا المشترك

يأتي ذلك فيما صدر بوقت سابق اليوم بياناً مشتركاً من الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة ووفود الاتحاد الأفريقي المجتمعة في سويسرا للمشاركة في محادثات السودان.

حيث رحبت الوفود الدولية المجتمعة في سويسرا للمشاركة في محادثات السودان بقرار المجلس السيادي السوداني فتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور للأشهر الثلاثة المقبلة.

كما رحبت بالتزام قوات الدعم السريع بالتعاون في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما عبر طريق الدبة الحيوي إلى دارفور وكردفان، وحماية المدنيين.

كذلك أضافت الوفود أن "هذه القرارات البناءة من كلا الطرفين ستمكن من دخول المساعدات اللازمة لوقف المجاعة ومعالجة انعدام الأمن الغذائي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها"، مشددة على أنه "يجب على الطرفين التواصل والتنسيق على الفور مع الشركاء في المجال الإنساني لتشغيل هذه الممرات بكفاءة وبكامل طاقتها والوصول دون عوائق".