إيلاف من الكويت: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا لانهيار مبنى في منطقة الجابرية (عمارة الجابرية)، مما أثار تفاعلًا واسعًا، ما دفع وزارة الداخلية للتدخل.

رئيس قوة الإطفاء في #الكويت لـ #العربية: لا ضحايا في انهيار عمارة الجابرية.. والحادث بسبب خطأ المقاول

عبر:@Rashed_ALEid pic.twitter.com/CQs8nywNsy — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) August 22, 2024

وقالت وزارة الداخلية في بيان على موقعها الرسمي بمنصة "إكس"، أرفقته بصورة وفيديو لحادثة الانهيار: "وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام تباشران التعامل مع حادثة انهيار عمارة في منطقة الجابرية، ولا توجد أي إصابات، وما زالت فرق البحث تواصل عملياتها في الموقع".

وأوضحت: "باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، مساء الأربعاء، التعامل مع حادثة انهيار عمارة مكونة من 6 أدوار أثناء عملية الهدم.. وتوضح أن الواقعة نتجت عن إهمال من قبل المقاول المسؤول عن عملية الهدم، حيث قام بالهروب من الموقع بعد الحادثة، ولم تُسجل أي إصابات، فيما تستمر فرق البحث في عملياتها للتأكد من عدم وجود أي إصابات".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الواقعة وعلقوا عليها مطالبين بمحاسبة الشخص المتسبب. بينما أكدت وزارة الداخلية في بيانها أن "الجهات المعنية باشرت عمليات البحث والتحري لضبط المسؤولين عن الانهيار، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".