إيلاف من بيروت: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الأحد، أن إسرائيل ستواصل استهداف قادة حزب الله عبر سياسة الاغتيالات وتكثيف الضربات العسكرية، بهدف إبعاد الحزب عن الحدود اللبنانية وضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم.

وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي ينفذ حاليًا عملية واسعة النطاق تستهدف مواقع ومصالح حزب الله، سواء على مقربة من الحدود أو في العمق اللبناني. وأكد أن الجيش قام بشن هجوم استباقي يوم الأحد، بعدما رصد تحركات واستعدادات من حزب الله لتنفيذ عملية إطلاق صواريخ واسعة النطاق من الجنوب اللبناني.

وأشار أدرعي إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف آلاف منصات إطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة ومستودعات ذخيرة تابعة للحزب، موضحًا أن حزب الله أطلق نحو 250 مقذوفًا باتجاه إسرائيل، لكن الخسائر كانت محدودة. وأضاف أن عدد قادة وكوادر حزب الله الذين تم تصفيتهم في مختلف أنحاء لبنان بلغ نحو 500.

وأكد أدرعي أن إسرائيل مصممة على إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم من خلال خطط وعمليات متنوعة، مشيرًا إلى استمرار موجة الاغتيالات وضرب وحدات الحزب الجوية والصاروخية ومخازن أسلحته. وحذر من أن حزب الله يدفع بلبنان والمنطقة إلى تصعيد خطير في وقت يعاني فيه البلاد من أزمات اجتماعية واقتصادية حادة.

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، شدد أدرعي على أن إسرائيل ملتزمة بتفكيك حماس وإعادة الرهائن، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتصفية عشرات الكوادر وتدمير البنية التحتية للحركة، في إطار زيادة الضغط العسكري على حماس.