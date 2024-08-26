إيلاف من تل أبيب: أثار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضجة صباح الإثنين بعد أن أعلن مرة أخرى أن المصلين اليهود لديهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المصلون المسلمون في الحرم القدسي، ووافق على أنه سيقيم كنيسًا فوق الموقع إذا استطاع ذلك.

وقال الوزير المتطرف، الذي قام بالعديد من الزيارات المثيرة للجدل إلى الموقع منذ دخوله الحكومة، لراديو الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إن القانون الإسرائيلي لا يميز بين الحقوق الدينية لليهود والمسلمين في جبل الهيكل، الذي يعتبر أقدس موقع في إسرائيل، وفي اليهودية وثالث أقدس موقع في الإسلام.

وأضاف بن غفير: "يعلم رئيس الوزراء أنه عندما انضممت إلى الحكومة، قلت بأبسط طريقة أنه لن يكون هناك تمييز في الحرم القدسي، تماما كما يمكن للمسلمين الصلاة في الحائط الغربي".

وأضاف: "ليس الأمر وكأنني أفعل كل ما أريده في جبل الهيكل، لو أنني فعلت كل ما أردته في جبل الهيكل، لكان العلم الإسرائيلي يرفرف هناك منذ فترة طويلة".

كنيس في الأقصى؟

وعندما سُئل عما إذا كان سيضع كنيسًا في الموقع إذا استطاع، أجاب: “نعم، نعم، نعم، نعم”.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" جاءت المقابلة في أعقاب حادثة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر عندما تم تصوير زوار يهود للموقع – بما في ذلك في خلفية اللقطات التي شاركها بن غفير – وهم يصلون ويسجدون، في انتهاك لتعليمات الشرطة والوضع الراهن غير المكتوب الذي يحكم المجمع، وتم تصوير المصلين وهم يسجدون على الأرض ويصلون بصوت عالٍ.

ما هو الوضع الآن

يسمح الوضع الراهن في الموقع للمسلمين بالصلاة ودخول المجمع في البلدة القديمة بالقدس مع قيود قليلة، بينما لا يمكن لغير المسلمين، بما في ذلك اليهود، الزيارة إلا خلال فترات زمنية محدودة عبر بوابة واحدة، وليس من المفترض أن يصلوا.

ويرى مسؤولو الأمن الإسرائيليون أن انتهاكات الوضع الراهن من شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات جماعية، حيث كان جبل الهيكل مسرحًا لاشتباكات متكررة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، وقد غذت التوترات في المجمع المتنازع عليه جولات العنف الماضية.

ماذا فعل نتانياهو مع المتطرف بن غفير؟

رداً على تعليقات بن غفير، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بياناً متكرراً أصر فيه على أنه "لا يوجد تغيير في الوضع الرسمي الراهن في جبل الهيكل"، لكنه تجنب ذكر شريكه في الائتلاف القومي المتطرف بالاسم.

وأثارت تصريحات بن غفير موجة من الغضب الفوري بين أعضاء الائتلاف وكذلك المعارضين السياسيين للوزير اليميني المتطرف.

الثمن.. دماء بن غفير

ودعا وزير الداخلية موشيه أربيل إلى إقالة الوزير من منصبه المشرف على الشرطة الإسرائيلية، وحذر من أن "عدم تفكير بن غفير وتطرفه يمكن أن يدفع ثمنه بالدم".

وأضاف أن "تصريحات بن غفير غير المسؤولة تثير الشك في تحالفات إسرائيل الإستراتيجية مع الدول الإسلامية كجزء من تحالف ضد المحور الإيراني الشرير".

واتهم وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي اشتبك بشكل متزايد مع بن غفير في الأشهر الأخيرة حول كيفية إدارة حرب إسرائيل مع حماس والاشتباكات مع حزب الله في الشمال، الوزير بتعريض إسرائيل للخطر بتصريحاته.

ولم يدعو غالانت بشكل مباشر إلى إقالة بن غفير من منصبه، على الرغم من محاولة المشرع اليميني المتطرف هندسة إقالة غالانت العام الماضي. لكنه أوضح أن إبقاء السياسي في السلطة يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بإسرائيل.

وكتب غالانت على موقع X: "تصرفات بن غفير تعرض أمن إسرائيل القومي ومكانتها الدولية للخطر. إن الإجراء الذي اتخذه جيش الدفاع الإسرائيلي لإحباط هجوم لحزب الله عزز إسرائيل، وتصريحات بن غفير أضعفتها".

وردا على ذلك، اتهم بن غفير غالانت بالرضوخ لحماس وجر دولة إسرائيل إلى صفقة متهورة.

وعلى الجانب الآخر، سارع لابيد ورؤساء أحزاب المعارضة إلى إضافة أصواتهم إلى أصوات الإدانة المتزايدة، على الرغم من أنهم ركزوا بشكل أساسي على نتانياهو وبقية الائتلاف، الذين اتهموهم بتمكين بن غفير وإبقائه في السلطة.

وكتب لابيد على موقع X: “المنطقة بأكملها ترى ضعف نتانياهو أمام بن جفير. فهو لا يستطيع السيطرة على الحكومة حتى عندما يتعلق الأمر بمحاولة واضحة لزعزعة استقرار أمننا القومي".