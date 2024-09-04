إيلاف من مراكش: واصل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء، مهاجمة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، واتهمها بأنها لا تريد أن تجلب السلام.

وقال يائير لابيد إنه "ما دامت هذه الحكومة قائمة فإن الحرب ستستمر"، مضيفا "إنهم لا يعرفون كيف يجلبون السلام، ولا يريدون جلب السلام. ولا ينبغي قبول ذلك".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية "إن دولة إسرائيل بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب، بشروطها الخاصة. إبرام صفقة اختطاف وإتمام الصفقة".

وختم بالقول إن "إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل. مصلحة أمنية، ومصلحة اقتصادية، ومصلحة سياسية".

وكان لابيد صرح أمس الثلاثاء بأنه "لا يوجد أحد في تاريخ إسرائيل عزّز قوة حماس أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وكتب يائير عبر منصة إكس، الإثنين: "يا أعضاء الكنيست من حزب الليكود وشاس ويهودية التوراة، أنتم متواطئون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد، هذه هي اللحظة التي يجب أن تتذكر فيها: أنك لم تقسم الولاء لنتنياهو بل لدولة إسرائيل".

وتابع قائلا: "من أجل العائلات ومن أجل جنود الجيش الإسرائيلي، عليكم أن تطالبوا بصفقة رهائن وأن تقولوا بوضوح أنه إذا لم تتحقق فلن تتمكنوا من الاستمرار في كونكم جزءا من الائتلاف".

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بافتعال مسألة محور فيلادلفيا لإحباط الوصول لصفقة قد تؤدي لانهيار حكومته.

