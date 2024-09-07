إيلاف من لندن: يتوجه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل، للتحادث مع الرئيس بايدن. وهذه هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء منذ انتخابه في يوليو.

وفي بيان، قال البيت الأبيض إن القادة سيركزون على "القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك". وأضاف: "سيجري القادة مناقشة معمقة ... بما في ذلك استمرار الدعم القوي لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي، وتأمين إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة، وحماية الشحن الدولي في البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران، وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وتابع البيان: "سيناقشون أيضًا الفرص لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتأمين سلاسل التوريد وزيادة القدرة على التكيف مع المناخ. سيؤكد الرئيس بايدن على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

تحديات عالمية

وتضطلع المملكة المتحدة بشكل كبير في العديد من التحديات الجيوسياسية الحية العالمية التي سبقت جميعها تولي السير كير ستارمر لرئاسة الوزراء.

وبحسب المصادر، فإن الأمل هو أن يتم إحراز تقدم متبادل بشأن التحديات المختلفة مع إدارة بايدن المنتهية ولايتها.

وتعاونت بريطانيا والولايات المتحدة بشكل وثيق بشأن أوكرانيا، حيث قادتا تحالفًا غربيًا أظهر في بعض الأحيان بعض التردد في دعمه المستمر ضد العدوان الروسي.

هجمات الحوثي

فيما يتعلق بحماية الشحن الدولي في البحر الأحمر ضد الهجمات الحوثية المستمرة من اليمن، كانت المملكة المتحدة شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في مهمة أظهرت نجاحًا محدودًا.

قد يأتي احتمال حدوث بعض الاختلاف بين الزعيمين بشأن غزة.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعلق تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل بسبب خطر استخدامها في عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

ولم يتوصل محامو الحكومة الأميركية إلى نفس الاستنتاجات حول كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة في غزة، لكن متحدثًا باسم وزارة الخارجية قال هذا الأسبوع إن المملكة المتحدة تتخذ قرارًا سياديًا يحق لها اتخاذه تمامًا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مستشار السياسة الخارجية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب اتخذ نبرة مختلفة.

مبيعات الاسلحة لإسرائيل

وقال روبرت أوبراين - الذي من المرجح أن يكون في البيت الأبيض بقيادة ترامب إذا فاز في نوفمبر - إن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستكون تحت الضغط إذا قيدت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وتعكس العلاقة بين السيد بايدن والسير كير محاذاة سياسية. وخلال زيارته الأولى للبيت الأبيض، بعد أيام فقط من توليه منصبه، تحدث الرئيس بايدن، الذي كان آنذاك المرشح الديمقراطي لانتخابات نوفمبر، بحرارة عن "العلاقة الخاصة" المرغوبة بشدة.

وقال السيد بايدن للسير كير: "إنني أراكم نوعًا ما بمثابة العقدة التي تربط التحالف عبر الأطلسي، كلما اقتربتم من أوروبا. نحن نعرف أين أنتم، وأنتم تعرفون أين نحن".

لم يتم الإعلان عن أي اجتماعات بين السير كير ونائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الجديدة للحزب الديمقراطي لانتخابات نوفمبر، على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون جزءًا من الاجتماعات الثنائية مع الرئيس بايدن.

لقاء ستارمر وترامب

وستكون اللحظة المهمة هي اجتماع بين السير كير والسيد ترامب.

ولم يتم الإعلان عن أي خطط، ولكن مثل هذا الاجتماع سوف يُنظر إليه على أنه مهارة دبلوماسية، وخاصة إذا تم عقد اجتماع مع هاريس، ولن يكون ذلك بلا سابقة.

والتقى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بالمرشح الجمهوري ميت رومني في يوليو/تموز 2012، كما التقى غوردون براون مع باراك أوباما عندما كان مرشح الحزب الديمقراطي في عام 2008.

لقاء بيلنكن - لامي

وتأتي زيارة السير كير في نهاية أسبوع سيلتقي فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بوزير الخارجية ديفيد لامي في لندن.

ستكون غزة محوراً رئيسياً، ولكن السيد بلينكن سوف يسافر مع السفيرة كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمريكية.

من المقرر أن تكون التجارة والتكنولوجيا على جدول الأعمال أيضاً.

ولا تزال المملكة المتحدة تسعى إلى إضفاء الطابع الرسمي على شراكة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.