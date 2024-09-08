إيلاف من لندن: انتهكت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مبادئها التوجيهية 1500 مرة في تغطيتها لحرب غزة في وقت مبكر، وباستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل 9 ملايين كلمة من التغطية الإعلامية للأشهر الأربعة الأولى من الحرب، وجد الباحثون أن اسم إسرائيل كان مرتبطاً بجرائم الحرب والإبادة الجماعية أكثر بكثير من حماس.

ونقلت الصحافة العبرية التقرير الذي نشرته صحيفة التلغراف البريطانية ، والذي جاء فيه أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انتهكت مبادئها التحريرية 1533 مرة في تغطيتها المبكرة للحرب بين إسرائيل وحماس.

فقد استخدم باحثون بقيادة المحامي البريطاني الإسرائيلي والناقد القديم لهيئة الإذاعة البريطانية تريفور أسيرسون الذكاء الاصطناعي لتحليل الأشهر الأربعة الأولى من تغطية الشبكة، بداية من هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ووجدوا "نمطا مقلقا للغاية من التحيز" ضد إسرائيل، على حد وصف الصحيفة الاسرائيلية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل التغطية

استخدم الباحثون، وهم فريق مكون من حوالي 20 محاميًا و20 عالم بيانات، الذكاء الاصطناعي لتحليل حوالي تسعة ملايين كلمة من التغطية الإعلامية، عبر العديد من اللغات والمنصات.

ويبلغ عدد صفحات تقريرهم حوالي مائة صفحة وسيتم إصداره للجمهور يوم الاثنين، وفقًا لمجلة The Spectator.

وخلص التقرير إلى أن تغطية بي بي سي للأحداث كانت مرتبطة بإسرائيل في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي أكثر بكثير من حماس.

كما زعم التقرير أن بي بي سي قللت من أهمية "إرهاب حماس"، وأكد أن الخدمة العربية في بي بي سي كانت من بين أكثر وسائل الإعلام العالمية تحيزا في تغطية الصراع بين إسرائيل وحماس.

رد من "بي بي سي" وانتقاد لمنهجية التقرير

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الشبكة لديها "أسئلة جدية حول منهجية هذا التقرير، وخاصة اعتماده الكبير على الذكاء الاصطناعي لتحليل الحياد، وتفسيره للمبادئ التوجيهية التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية".

وأضاف المتحدث "لا نعتقد أن التغطية الإعلامية يمكن تقييمها فقط من خلال إحصاء كلمات معينة منفصلة عن السياق، نحن مطالبون بتحقيق الحياد الواجب، وليس "توازن التعاطف" المقترح في التقرير، ونحن نعتقد أن مراسلينا المطلعين والمخلصين يحققون هذا"، في حين تعهد بدراسة التقرير والرد مباشرة على مؤلفيه.

ووجد التقرير أنه على الرغم من أن هيئة الإذاعة البريطانية قالت في تشرين الأول (أكتوبر) إنها ستصف حماس "حيثما أمكن" بأنها "منظمة إرهابية محظورة"، فإن تصنيف حماس كجماعة إرهابية مدرجة لم يُذكر إلا في 3.2% من الوقت.

صحفيون كارهون لإسرائيل

وبعيدا عن مكون علم البيانات، زعم الباحثون أن عددا من الصحفيين المستقلين الذين يعملون لدى هيئة الإذاعة البريطانية لديهم تاريخ في التعبير علنا ​​عن دعمهم لحماس، دون الكشف عن هذا التقارب للمشاهدين.

واستشهدت الصحيفة بما قالته ميساء عبد الخالق، وهي مراسلة مقيمة في لبنان ساهمت في بث برامج لـ"بي بي سي" العربية، والتي دعت إلى "الموت لإسرائيل" وغردت: "سيد هتلر، انهض، هناك عدد قليل من الناس الذين يحتاجون إلى الحرق".

الخارجية تتدخل

شاركت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقالة التلغراف مع موقع X يوم الأحد، وحظي التقرير بإشادة من قبل جماعات المجتمع اليهودي ومراقبي وسائل الإعلام المرتبطة بإسرائيل الذين قالوا إنه قدم دليلاً على ما كانوا يعرفونه منذ فترة طويلة عن هيئة الإذاعة البريطانية.

وقال جدعون فالتر، زعيم الحملة ضد معاداة السامية، الذي دعا إلى "تحقيق عام شفاف وغير مقيد" في هذه المسألة: "يؤكد هذا التقرير بالبيانات التجريبية ما قلناه - ويعرفه المجتمع اليهودي - منذ فترة طويلة".

وقال لورانس جوليوس، نائب رئيس الجمعية اليهودية الوطنية في المملكة المتحدة، إن هيئة البث الممولة من القطاع العام "فشلت فشلاً ذريعًا وهذا يغذي رواية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية عبر شبكتها يجب أن تتغير".

رد الفعل البريطاني على التقرير

كما رد بعض المشرعين البريطانيين على التقرير. وقال السير أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء في حكومة الظل، إنه "يجب طرح أسئلة جادة"، بينما دعا النائب المحافظ جريج سميث السلطات الحكومية إلى "استخدام كل أداة لديها في ترسانتها لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للقواعد المتعلقة بالحياد والتغطية العادلة في ميثاق هيئة الإذاعة البريطانية".

وكان آرسون، المحامي البريطاني الإسرائيلي الذي يتولى مسؤولية إعداد التقرير، قد أصدر عدة تقارير في الماضي زعمت وجود تحيز ضد إسرائيل في هيئة الإذاعة البريطانية.

"بي بي سي ووتش".. مراقبة الأداء في الشرق الأوسط

في عام 2000، أسس آسيرسون مؤسسة بي بي سي ووتش، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف بشكل واضح إلى مراقبة تغطية الشبكة للشرق الأوسط، ونشرت 6 دراسات على مدى السنوات الست التالية.

وفي عام 2008 أصدر تقريراً آخر يتهم فيه قناة بي بي سي العربية بالتحيز في تغطيتها لحرب لبنان الثانية قبل عامين.

وهو الآن يطلق منظمة جديدة، وفقا لصحيفة التلغراف، تسمى حملة من أجل معايير وسائل الإعلام، لمراقبة التحيز في وسائل الإعلام البريطانية.