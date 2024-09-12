إيلاف من لندن: بعد سنين حافلة من العمل السياسي كعضو فاعل بارز ومؤثر عن حزب المحافظين في مجلس العموم، احتلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مقعدها لأول مرة في مجلس اللوردات.

وتم التقاط صور لـ"البارونة ماي من ميدينهيد" وهذا اسمها الرسمي الآن وهي تصافح رئيس مجلس اللوردات، اللورد ماكفول، بعد توليها المنصب رسميًا.

يذكر أن الترشيحات لعضوية مجلس اللوردات تأتي عادة من رئيس الوزراء المستقيل، وبذلك يكون ريشي سوناك رئيس الوزراء المحافظ السابق، هو من رشحها للعضوية بعد قرارها عدم خوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جاءت بحكومة حزب العمال للححكم بأغلبية برلمانية كاسحة.

والبارونة ماي، من مواليد 1 أكتوبر 1956) هي سياسية بريطانية ورئيسة وزراء المملكة المتحدة حتى 24 يونيو 2019، وزعيمة حزب المحافظين منذ 13 يوليو 2016 خلفاً للورد ديفيد كاميرون حتى تاريخ 23 يوليو 2019 بعد انتخاب بوريس جونسون خلفًا لها لزعامة الحزب.

ثاني رئيسة وزراء

وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا بعد البارونة مارغريت تاتشر، وثالث سياسي بريطاني يتولى المنصب دون انتخابات رسمية.

تريزا ماي المولودة في مدينة إيستبورن، في مقاطعة ساسكس جنوب إنكلترا، لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى وهي ابنة للقس هوبير براسير، نشأت طفلة وحيدة ليس لديها أشقاء.

وكانت التحقت بمدرسة سانت هيغ كالاج الخاصة بالفتيات حينذاك، حيث درست مادة الجغرافيا، وأكملت تعليمها في جامعة أوكسفورد وارتبطت بفيليب ماي عام 1980 وفقدت والدها في حادث سير، وتوفيت والدتها بعد أشهر قليلة من ذلك إثر إصابتها بمرض عضال، وأصيبت تريزا بداء السكري، ولم ترزق بأطفال.

وبدأت ماي مسيرتها المهنية في الاقتصاد حيث التحقت ببنك إنكلترا، واستمرت فيه حتى عام 1983، قبل أن تنتقل بعد ذلك للعمل في «المؤسسة من أجل خدمات تخليص الدفع»، واستمرت في هذا العمل حتى عام 1997.

يعرف عنها أنها امرأة متحفظة وتكره الأضواء حتى أنها لا تحبذ كثيرًا الظهور الإعلامي، وهذا ما حاولت فعله طوال مسيرتها السياسية. كما تعرف بحبها للأحذية والملابس وعلقت على ذلك بالقول: "يمكنك النجاح في تحقيق مسار سياسي ناجح، وفي نفس الوقت عشق الأحذية والملابس".