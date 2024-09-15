إيلاف من لندن: قالت الشرطة الأميركية، الأحد، إن شخصا أطلق النار بمنطقة بالم بيتش المجاورة لمنتجع دونالد ترمب في فلوريدا.

وقالت حملة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب في بيان إن ترمب "بخير" بعد إطلاق نار في محيطه. وقالت الحملة إنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة. ومن غير الواضح حاليًا أين يوجد السيد ترمب.

وقال المتحدث باسم حملة ترمب ستيفن تشيونغ في بيان لم يقدم تفاصيل إضافية "الرئيس ترمب في أمان بعد إطلاق نار في محيطه. لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

وكان الرئيس السابق يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، وتم إغلاق الملعب على الفور، وفقًا لمصدر مطلع.

وكان ترمب أصيب في محاولة اغتيال في 13 يوليو.