إيلاف من واشنطن: قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إن رجال الخدمة السرية (جهاز أمني) قام بنقل الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب إلى مكان آمن، وأطلقوا النار على شخص مشتبه به يحمل بندقية كلاشينكوف، وقالت الصحيفة إنه تم القاء القبض عليه.

كان الرئيس السابق موجوداً بملعب ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش في ذلك الوقت، حوالي الساعة الثانية ظهرا يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجل موجودا في الملعب أو بالقرب منه.

وأطلق أحد عملاء الخدمة السرية النار عدة مرات، وقال المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونج بعد ظهر الأحد: "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق النار في محيطه، لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

فيما قالت مصادر إنفاذ القانون إن جهاز الخدمة السرية استجاب لإطلاق نار بالقرب من دونالد ترامب أثناء مغادرته نادي الجولف الخاص به في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.



وتم القبض على الرجل في وقت لاحق من قبل الشرطة المحلية على الطريق السريع، وتأتي هذه الحادثة بعد شهرين تقريبا من قيام توماس ماثيو كروكس بإطلاق النار على ترامب في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 تموز (يوليو)، مما أدى إلى إصابته في الأذن.

هذا الرجل من أقوى الأشخاص

اغتنم السيناتور ليندسي غراهام الفرصة بعد دقائق من انتشار خبر إطلاق النار للإشادة بالرئيس السابق وصموده.

وقال :"لقد تحدثت للتو مع الرئيس ترامب، إنه أحد أقوى الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق، إنه في حالة معنوية جيدة وهو أكثر تصميما من أي وقت مضى على إنقاذ بلادنا."

يقع ملعب ويست بالم بيتش على بعد حوالي خمسة أميال من منتجع مار إيه لاغو، الذي أطلق عليه ترامب اسم "البيت الأبيض الشتوي".

وكتبت الخدمة السرية - التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق في أعقاب محاولة الاغتيال السابقة، على موقع X أنها تحقق في "حادثة" تتعلق بالرئيس السابق وقعت قبل الساعة الثانية ظهرًا بقليل.

وقالت الوكالة إنها تنسق مع مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش بشأن التحقيق.

نجل ترامب يكشف بعض الحقائق

من ناحيته كشف ابن دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور، معلومات تتعلق بحادثة إطلاق نار وقعت قرب ملعب الرئيس الأميركي السابق للغولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الأحد.

وقال دونالد ترامب جونيور على إكس نقلا عن السلطات: "العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به".

وذكر مصدران مطلعان أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية بخير بعد حادثة إطلاق الأعيرة النارية.

ووفق المصادر فإن الطلقات صدرت من خارج سور الملعب، حسبما أوردت "رويترز"، وحسبما ذكر مصدر في إنفاذ القانون، فقد تم اعتقال شخص فيما يتعلق بحادث إطلاق النار بالقرب من منتجع ترامب للغولف.

رواية أخرى للواقعة

وأشارت التقارير الأولية إلى أن شخصين أطلقا النار على بعضهما البعض. ومع ذلك، قالت مصادر إن المحققين يعتقدون الآن أن عميل الخدمة السرية كان هو مطلق النار الوحيد.

ولم تعرف بعد دوافع الرجل، وقد ألقت قوات شرطة مقاطعة بالم بيتش القبض عليه.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا بعد الحادث مباشرة: "تم إطلاع الرئيس ونائب الرئيس على الحادث الأمني ​​في ملعب ترامب الدولي للغولف، حيث كان الرئيس السابق ترامب يلعب الغولف. لقد شعرا بالارتياح لمعرفتهما أنه آمن. سيتم إطلاعهما بانتظام على المستجدات من قبل فريقهما".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن المسلح أطلق النار على ترامب، لكن مصادر قالت لصحيفة واشنطن بوست إن مطلق النار الوحيد المبلغ عنه حتى الآن هو عميل الخدمة السرية".

