إيلاف من باريس: أعلن مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) موافقتها على مبادرة "اليسار" لإطلاق إجراءات تنحية الرئيس إيمانويل ماكرون بـ12 صوتا، مقابل 10.

وتقدم بالعريضة الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية" على خلفية رفض ماكرون تعيينه حكومة بقيادتها بعد فوزها في الانتخابات، وتعيين ميشال بارنييه من الحزب الجمهوري صاحب الأقلية ويحتل المكان الرابع في البرلمان من حيث نسبة التمثيل.

وإذا تم اجتياز هذه المرحلة، فيجب بعد ذلك إقرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، حيث يشغل اليسار 24 مقعدا فقط، وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائبا) خلال أسبوعين.

ويجب أيضا إكمال المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ بالبرلمان، حيث لا يتمتع اليسار بالأغلبية. ومع ذلك، إذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ (232 صوتا) واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين، وفي هذه الحالة تكون إقالة الرئيس فورية.

وفي عام 2016، رفض مكتب الجمعية الوطنية قرارا مماثلا بشأن عزل الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا هولاند.

