إيلاف من موسكو: حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن روسيا "مستعدة تماما" للصراع مع حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي.

وقال لافروف ، بحسب وسائل إعلام روسية رسمية، في تصريحات لسلسلة وثائقية تم الكشف عنها لأول مرة الجمعة: "نرى أن حلف شمال الأطلسي يكثف التدريبات المتعلقة بالأزمات المحتملة في القطب الشمالي".

وأضاف:"روسيا مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها عسكريا وسياسيا ومن وجهة نظر تكنولوجيا الدفاع".

وتمثل تعليقات وزير الخارجية الروسي الجولة الأخيرة من التهديدات من جانب الكرملين، الذي هدد مرارا، بإطلاق حرب نووية على حلف شمال الأطلسي وحلفائه في السنوات الأخيرة .

القطب الشمالي هو أقصى نقطة شمالاً على وجه الأرض ويشمل أراضي تابعة لثماني دول: النرويج والسويد وفنلندا والدانمارك وكندا والولايات المتحدة وأيسلندا وروسيا، وكل هذه الدول باستثناء روسيا أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في نيسان (أبريل) من العام الماضي ردا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وتبعتها السويد في آذار (مارس) من هذا العام، لتصبح العضو الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين في التحالف على التوالي.

القطب الشمالي ليس تابعاً لحلف شمال الأطلسي

ومع ذلك، حذر لافروف من أن "القطب الشمالي ليس من أراضي حلف شمال الأطلسي"، وقال إن دولا أخرى غير القطب الشمالي، مثل الصين والهند، لها مصالح هناك.

وقال أحد كبار الدبلوماسيين في موسكو العام الماضي إن فنلندا ستكون "أول من يعاني" إذا اندلعت حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وفي فبراير/شباط، علقت روسيا أيضا المدفوعات السنوية لمجلس القطب الشمالي، وهو منتدى حكومي دولي لدول القطب الشمالي، بعد أن قاطع الأعضاء الآخرون مشاركة موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا، على الرغم من استئناف بعض التعاون منذ ذلك الحين.