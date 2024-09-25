إيلاف من واشنطن: تم اتهام عميل في جهاز الخدمة السرية الأمني الأميركي بمحاولة الاعتداء جنسياً على موظفة في حملة نائبة الرئيس، والمرشحة الرئاسية الحالية كامالا هاريس في غرفة بأحد الفنادق.

وبحسب موقع ريل كلير بوليتيكس RealClearPolitics ، الذي استشهد بمصادر متعددة في جهاز الخدمة السرية، فإن العميل حاول فرض نفسه على الموظفة في غرفة فندق في جرين باي بولاية ويسكونسن الأسبوع الماضي، حيث تم إرساله مع العديد من موظفي الحملة لتنظيم حدث انتخابي.

وذكرت التقارير أن عملاء الخدمة السرية وموظفي هاريس كانوا يتناولون المشروبات الكحولية أثناء العشاء بعد الانتهاء من عملهم في ذلك اليوم، عندما ذهبوا إلى غرفة الفندق التي يقيم فيها الموظف، حسبما ذكر الموقع السياسي.

وبحسب التقرير، بمجرد دخوله الغرفة، حاول العميل الذي كان في حالة السكر الشديد أن يفرض نفسه على المرأة، حيث كان يتحسسها، على مرأى ومسمع العديد من الأشخاص في الغرفة.

وأفاد موقع "ريل كلير بوليتيكس" أن الموظفين أخرجوا العميل من الغرفة، ويُزعم أنه كان في حالة سكر شديد لدرجة أنه فقد الوعي في الردهة.

وتم فيما بعد استدعاؤه إلى مقر جهاز الخدمة السرية في واشنطن العاصمة حيث تم اللقاء بينه وبين محققي الوكالة.

وأكدت الخدمة السرية أنها وضعت موظفا في إجازة إدارية "في انتظار نتائج التحقيق" عندما اتصلت بها صحيفة واشنطن بوست بشأن هذه الاتهامات.



