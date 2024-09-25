إيلاف من بيروت: أعلن البنتاغون، الأربعاء، أن عملية برية إسرائيلية داخل لبنان لا تبدو "وشيكة"، وذلك بعدما أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قواته بالاستعداد لهجوم بري محتمل ضد حزب الله.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين "لا يبدو أنه أمر وشيك"، في إشارة إلى توغل إسرائيلي محتمل داخل لبنان.

من جهة أخرى، شددت سابرينا على أن الجيش الأميركي لا يقدم دعما مخابراتيا لإسرائيل في عملياتها في لبنان.

وأبرزت أن الولايات المتحدة تبذل "ضغوطا شاملة" من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

كما عبرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون عن قلقها "من سقوط ضحايا مدنيين في لبنان".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد دعا، الأربعاء، قواته إلى الاستعداد لـ"دخول محتمل" إلى لبنان.

وبحسب فيديو بثه الجيش الإسرائيلي فقد قال هاليفي أمام أفراد لواء إسرائيلي مدرع: "يمكنكم سماع الطائرات هنا. نحن نهاجم طوال اليوم. والهدف هو التمهيد لدخولكم المحتمل وأيضا مواصلة ضرب حزب الله".

وتابع: "هذا لإعداد الأرض لدخولكم المحتمل ولمواصلة إضعاف حزب الله".

نتانياهو يلوح بالقوة والدهاء

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، باستخدام "القوة الكاملة" ضد حزب الله حتى ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم.

وقال نتنياهو في بيان: "نوجه ضربات إلى حزب الله في شكل لم يتصوره البتة. نقوم بذلك مستخدمين القوة الكاملة وبدهاء. إنني أعدكم بأمر واحد: لن نستريح حتى يعودوا إلى منازلهم".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد دعا، الأربعاء، قواته إلى الاستعداد لــ"دخول محتمل" إلى لبنان.

