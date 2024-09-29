إيلاف من القدس: قُتل الضابط الكبير في حزب الله نبيل قاووق في غارة جوية للجيش الإسرائيلي السبت في الضاحية الجنوبية ببيروت، حسبما أعلن الجيش صباح الأحد، بينما واصل حملته ضد الجماعة المتمركزة في لبنان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كان قاووق قائدا لـ"وحدة الأمن الوقائي" التابعة لحزب الله وعضوا بارزا في المجلس المركزي للحزب، كما كان يعتبر مقربا من قيادة حزب الله، ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل، كان "متورطا بشكل مباشر في تطوير الهجمات الإرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، بما في ذلك في الأيام الأخيرة".

وانضم قاووق إلى حزب الله في الثمانينات، وشغل سابقا منصب نائب رئيس ورئيس منطقة جنوب لبنان في المجلس التنفيذي، وكذلك نائب رئيس المجلس التنفيذي.

في وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت العشرات من أهداف حزب الله في لبنان خلال الليل، بما في ذلك قاذفات صواريخ موجهة نحو إسرائيل ومباني يستخدمها التنظيم لتخزين الأسلحة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن غارة جوية إسرائيلية في شمال شرق لبنان صباح الأحد أسفرت عن مقتل 11 شخصا، دون أن تحدد ما إذا كان أي من القتلى في قرية العين أعضاء في حزب الله.

كما أكد حزب الله مقتل علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية، المسؤول عن النشاط العسكري للحزب في جنوب لبنان، وقُتل الكركي إلى جانب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة للجيش الإسرائيلي على بيروت يوم الجمعة. وكان كركي قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ومنذ صعدت إسرائيل غاراتها الجوية على جماعة حزب الله الأسبوع الماضي، قُتل أكثر من 630 شخصًا وجُرح أكثر من 2000 آخرين في لبنان، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد. ووفقاً لمسؤولي الصحة اللبنانيين، فإن ربع القتلى على الأقل كانوا من النساء والأطفال.

وقالت إسرائيل إن العديد من عناصر حزب الله كانوا من بين القتلى.



