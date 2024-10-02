إيلاف من بيروت: فيما كثفت المدفعيات الإسرائيلية قصفها على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، لم تتوقف الصواريخ.



100 صاروخ من لبنان

فقد أعلنت القناة 13 الإسرائيلية رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكدت اندلاع حرائق بمواقع متفرقة من الشمال.

كما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في مدينة صفد وبلدات في الجليل الأعلى بسبب الصواريخ.

تأتي هذه التطورت بعيد اندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة، جنوب لبنان، إثر محاولة تسلل قوات إسرائيلية إلى الداخل اللبناني.

كذلك شهدت بلدة مارون الراس أيضا قتالا عنيفا آخر، إذ أفادت مراسلة العربية/الحدث اليوم الأربعاء، أن اشتباكات اندلعت بين مقاتلين من حزب الله وقوات إسرائيلية في تلك البلدة، بعد أن حاولت التسلل إليها.

"عملية برية محدودة"

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه بدأ "عملية برية محدودة" في بعض القرى اللبنانية الحدودية. إلا أن قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أعلنت أنها لم ترصد أي تسلل على الحدود.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية العنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، مشيرة إلى أنها تستهدف مناطق نفوذ ومخازن لحزب الله.

كما عمدت إلى اغتيال عدد من كبار القادة في الحزب، أبرزهم قائد وحدة الرضوان ابراهيم عقيل و15 آخرين من عناصر الوحدة.

أما الضربة الأكثر إيلاماً لحزب الله فتمثلت في اغتيال أمينه العام حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، بأكثر من 80 قنبلة أسقطتها على مقر القيادة للحزب في منطقة حارة حريك بالضاحية.

فيما أدت الغارات إلى نزوح الآلاف من الضاحية والجنوب والبقاع (شرق البلاد) حيث بلغ عدد النازحين وفق الحكومة اللبنانية منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي مليونا.

