إيلاف من طهران: بعيد ساعات قليلة من الهجوم الإيراني بعشرات صواريخ فاتح الفرط صوتية على إسرائيل، أكد مسؤول إيراني كبير أن إطلاق الصواريخ أمر به المرشد علي خامنئي.

كما أضاف أن خامنئي في مكان آمن منذ أن قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت أمين عام حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي. وأردف أن طهران "مستعدة تماما" لرد إسرائيلي، وفق ما نقلت رويترز.

في حين نشر حساب خامنئي على منصة إكس ليل الثلاثاء الأربعاء، فيديو يظهر مشاهد من الهجوم الإيراني، معلقاً أن طهران وحلفاءها في المنطقة في إشارة إلى حزب الله وحماس، قدموا التضحيات (بعد الاغتيالات التي طالت الفصيلين) لكنها انتصرت"، وفق زعمه.

"سليماني وهنية ونصرالله"

وعرض المقطع المصور مشاهد لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري السابق، قاسم سليماني الذي قتل بغارة أميركية على مطار بغداد في يناير 2020، فضلا عن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتيل في طهران يوم 31 يوليو الماضي، فضلا عن نصرالله الذي قتل بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الفائت (2024).

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد بتغريدة على إكس ليل أمس أن رد بلاده انتهى، إلا أنه حذر من أن بلاده سترد مجددا إذا صعدت تل أبيب.

ومنذ اغتيال هنية قبل أكثر من شهرين، توعدت طهران برد قاصم ومؤلم، إلا أن هذا "الثأر" لم يأت قبل أمس.

في حين قللت الولايات المتحدة وإسرائيل من فعاليته، وأكد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع تصدت لمعظم تلك الصواريخ.

يشار إلى أن مصادر إيرانية مطلعة كانت أفادت سابقا بأن هناك خلافات خيمت على الداخل الإيراني حول كيفية الرد على اغتيال زعيم حزب الله، الذي يعد أقوى فصائلها في المنطقة و"درة تاجها" كما يوصف، لاسيما أن العديد من المسؤولين الإيرانيين أكدوا مرارا خلال الفترة الماضية أنهم لا يسعون إلى توسيع الصراع.

