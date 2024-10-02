إيلاف من تل أبيب: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزور حاليا مقر وزارة الأمن في تل أبيب، للتشاور مع رؤساء المؤسسة الأمنية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن أحد أسباب عدم اتخاذ أي قرار في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، هو أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد عقد "جولة تنسيق" مع الإدارة الأميركية، وذلك وفق ما أشار مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.

وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت، الأربعاء، أن 14 جنديا إسرائيليا قتلوا باشتباكات وقعت اليوم في جنوب لبنان.

وأعلن التلفزيون الرسمي في إيران، صباح الأربعاء، أن طهران أطلقت 200 صاروخ، في هجومها على إسرائيل، الثلاثاء.

وكانت تقديرات إسرائيلية سابقة، أشارت إلى أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا بالستيا.

