إيلاف من لندن: زار وزير الدفاع البريطاني جون هيلي القوات البريطانية المتمركزة في قبرص، غداة الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل مساء الثلاثاء.

وقال هيلي، إن القوات البريطانية "لعبت دورها في محاولات منع المزيد من التصعيد"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وشكر الأفراد البريطانيين المشاركين على شجاعتهم واحترافهم.

واضاف: "تقف المملكة المتحدة تمامًا وراء حق إسرائيل في الدفاع عن بلادها وشعبها ضد التهديدات".

إجلاء رعايا

والتقى وزير الدفاع خلال زيارته لقبرص بعض الأفراد البريطانيين الذين يستعدون لإمكانية إجلاء الرعايا البريطانيين في لبنان من قبرص.

وعلى صلة، علمت هيئة الإذاعة البريطانية أن طائرات مقاتلة بريطانية شاركت، كما حدث في أبريل/نيسان عندما هاجمت إيران إسرائيل آخر مرة بالصواريخ.

وردًا على هجوم إيران يوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء السير كير ستارمر إن المملكة المتحدة "تقف إلى جانب إسرائيل" وتعترف بحقها في الدفاع عن النفس.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق الصواريخ ردًا على الهجمات الأخيرة التي قتلت زعماء حزب الله وحماس، بالإضافة إلى قائد إيراني كبير.قالت إسرائيل إن معظم الصواريخ الـ 180 التي أطلقت تم اعتراضها.

وفي أبريل الماضي، أسقطت الطائرات النفاثة البريطانية عددًا من الطائرات بدون طيار أطلقت على إسرائيل من إيران.

اعتراض مقاتلات

واعترضت الطائرات بدون طيار من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني في المجال الجوي السوري والعراقي، حيث كانت تعمل بالفعل كجزء من مهمة عملية شادر ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة اتخذت قرار استخدام الطائرات النفاثة في أبريل، ودعمها في ذلك الوقت ومنذ ذلك الحين السير كير.

واستخدم السير كير خطابه من داونينغ ستريت، مساء الثلاثاء، لإدانة هجوم إيران على إسرائيل، قائلاً إنه "قلق للغاية من أن المنطقة على حافة الهاوية".

وقال: "نحن نقف مع إسرائيل ونعترف بحقها في الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان".

ودعا إيران إلى وقف هجماتها، وأضاف: "جنبًا إلى جنب مع وكلائها مثل حزب الله، هددت إيران الشرق الأوسط لفترة طويلة جدًا، ولم تجلب الفوضى والدمار لإسرائيل فحسب، بل وللأشخاص الذين يعيشون بينهم في لبنان وخارجه.

وقال رئيس الوزراء: "لا تخطئ، تقف بريطانيا تمامًا ضد مثل هذا العنف. "ونحن ندعم المطلب المعقول لإسرائيل فيما يتعلق بأمن شعبها".

مكالمة هاتفية

وكشف النقاب عن أن رئيس الوزراء البريطاني، كان يتحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عندما بدأت الهجمات الإيرانية.

وقالت تقارير: تحدث الرجلان لمدة 15 دقيقة تقريبا - حول احتمال إطلاق طهران للصواريخ - عندما اضطر نتانياهو إلى التخلي عن المكالمة لأنه قيل له إن الهجمات جارية. وأكد السير كير خلال مكالمتهما أيضا على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان وغزة.