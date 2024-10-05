إيلاف من بيروت: قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قتل عضوين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال ضربات في لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمد حسين علي المحمود، الذي قال إنه كان يمثل الذراع التنفيذية للحركة في لبنان.

وأضاف أن سعيد علاء نايف علي، عضو الجناح العسكري للحركة في لبنان، قُتل أيضا في عملية إسرائيلية.

وأكدت كتائب القسام مقتل اثنين من مقاتليها في أعقاب غارات جوية إسرائيلية في لبنان، لكنها أعلنت اسمين مختلفين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الجمعة، أنه قتل زاهي ياسر عوفي، المسؤول عن حماس في طولكرم، في غارة، وهو ما أكدته كتائب القسام في بيان أشارت فيه إلى مقتل سبعة عناصر آخرين في الهجوم.

واستهدفت إسرائيل مؤخرا العديد من قادة حماس وحزب الله في لبنان ومناطق أخرى، في ظل حملة عسكرية مكثفة على لبنان وتوغل جنودها برا عبر حدوده بعد قرابة عام من بدء تبادل إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.

وكان القتال مقتصرا في الغالب على منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتوازي مع الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ عام في غزة ضد حركة حماس.

وقتلت إسرائيل عددا كبيرا من القياديين في حزب الله، وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة حسن نصر الله الذي اغتالته في ضربة جوية في 27 سبتمبر.

