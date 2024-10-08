إيلاف من لندن: حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم آي 5) من أن روسيا تحاول خلق "فوضى" في شوارع المملكة المتحدة.

وفي خطاب واسع النطاق، قال المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلي كين مكالوم إن بريطانيا تواجه تهديدًا متزايدًا من "أتباع بوتن" و"مؤامرة تلو الأخرى" من إيران.

كما كشف عن عدد متزايد من الأطفال الذين يخضعون للتحقيق بتهمة الإرهاب في المملكة المتحدة.

ارهاب داعش

يأتي حديث رئيس الاستخبارات، ذلك في الوقت الذي يعاود فيه الإرهاب الإسلامي الظهور، حيث قال مكالوم "إن الاتجاه الذي يقلقني أكثر من غيره هو التهديد المتفاقم من تنظيم القاعدة وخاصة من تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف "بعد بضع سنوات من التضييق عليهم، استأنفوا جهودهم لتصدير الإرهاب".

وخلال الشهر الماضي، كان لأكثر من ثلث التحقيقات ذات الأولوية القصوى التي يجريها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم آي 5) ارتباطات بجماعات إرهابية منظمة في الخارج.

وكشف السيد ماكالوم أن جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) والشرطة نجحا في إحباط 43 مخططاً إرهابياً في مراحله الأخيرة منذ مارس/آذار 2017.

وقال إن بعض المخططين خططوا لارتكاب جرائم قتل جماعي باستخدام الأسلحة النارية والمتفجرات.

كراهية

وينقسم عمل جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) لمكافحة الإرهاب إلى 75% إسلاميين و25% يمينيين متطرفين، على الرغم من أن السيد ماكالوم وصف "مجموعة مذهلة من المعتقدات والأيديولوجيات" حيث يلجأ الناس إلى مجموعة من الكراهية عبر الإنترنت ونظريات المؤامرة والمعلومات المضللة.

وفي أول خطاب له من نوعه منذ عامين، قال السيد ماكالوم إن فريقه لديه "عمل شاق للغاية" ورسم صورة لتهديد متعدد الأوجه يواجه المملكة المتحدة، مع عودة ظهور المنظمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، بالإضافة إلى الإرهاب الحكومي من دول مثل إيران وروسيا.

وقال السيد ماكالوم إن أعمال التهديد التي تتعرض لها الدولة ارتفعت بنسبة 48% خلال عام، وكشف أنه منذ يناير 2022، استجاب جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) والشرطة لـ 20 مؤامرة محتملة مميتة مدعومة من إيران.

التهديد الإيراني

وقال إن التهديد من إيران زاد "على نطاق غير مسبوق"، محذرًا من أنها - إلى جانب روسيا - "تستخدم وكلاء" مثل المجرمين المنظمين "للقيام بعملهم القذر".

وتم طرد أكثر من 750 دبلوماسيًا روسيًا، كثير منهم جواسيس، من أوروبا منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لأوكرانيا.

وبينما ألحق هذا ضررًا بأجهزة الاستخبارات الروسية، قال السيد ماكالوم إنهم في "مهمة مستمرة لإحداث الفوضى في الشوارع البريطانية والأوروبية" من خلال "الحرق العمد والتخريب والمزيد".

وقال ماكولم إن لديه رسالة للمجرمين الذين يفكرون في القيام بأعمال لصالح دول معادية، قائلاً: "إذا أخذت أموالاً من إيران أو روسيا أو أي دولة أخرى لتنفيذ أعمال غير قانونية في المملكة المتحدة، فسوف تضع كامل ثقل جهاز الأمن القومي عليك. إنه خيار ستندم عليه".

مكافحة التخريب

كما عرض السيد ماكالوم دعم مكافحة التخريب للشركات من خلال الذراع الأمنية الوقائية لجهاز المخابرات الداخلية البريطانية (MI5)، وهي هيئة الأمن الوقائي الوطني (NPSA).

لكن الإحصائية التي تفيد بأن 13% من الأشخاص الخاضعين للتحقيق هم من الأطفال كانت واحدة من أكثر التطورات غير المتوقعة - إنها زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في ثلاث سنوات.

وقال السيد ماكالوم إن جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) يشهد "حالات كثيرة للغاية حيث يتم جر الشباب إلى التطرف السام عبر الإنترنت".

وأضاف: "الإرهاب اليميني المتطرف على وجه الخصوص يميل بشدة نحو الشباب، مدفوعًا بالدعاية التي تظهر فهمًا ذكيًا للثقافة عبر الإنترنت".

دون سن 18

وفي وقت لاحق في إحاطة خارج الكاميرا، قال السيد ماكالوم إن حقيقة أن واحدًا من كل ثمانية أشخاص تحقق معهم منظمته هم دون سن 18 عامًا "ليس شيئًا كنت أتوقعه".

حتى الآن، لم يكن للصراع في الشرق الأوسط تأثير يذكر على الإرهاب في المملكة المتحدة.

وأشار السيد ماكالوم إلى الهجوم بالسكين الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في هارتلبول، لكنه قال: "نحن ندرك بقوة الخطر المتمثل في أن تؤدي الأحداث في الشرق الأوسط إلى إثارة عمل إرهابي في المملكة المتحدة... [ولكن] حتى الآن، في حين استجاب زملاؤنا في الشرطة لتحديات النظام العام المتزايدة وجرائم الكراهية وأمن المجتمع، لم نر - حتى الآن - هذا يترجم على نطاق واسع إلى عنف إرهابي".