إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء، إن السلطات اللبنانية قبضت على إسرائيلي في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الصحيفة أن الحديث يجري عن إسرائيلي من القدس يدعى يهوشع تراتكوفسكي، وقالت إنه كان في السابق من اليهود المتشددين (الحريديم)، وتخرج من جامعة "براون" الأميركية، ودخل إلى لبنان في الأيام الأخيرة بدعوى أنه "صحافي استقصائي"، لكن تصرفاته "أثارت" اشتباه اللبنانيين، الذين ألقوا القبض عليه ووجدوا بحوزته جواز سفر إسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن حساباته على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.

ودخل تراتكوفسكي إلى لبنان بجواز سفر بريطاني، لكنه حمل الجواز الإسرائيلي أيضاً، بحسب "يديعوت أحرونوت"

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن تقارير إعلامية لبنانية قولها إنه تم القبض على الإسرائيلي البالغ من العمر 42 عاماً، الثلاثاء، بعد أسبوعين من وصوله إلى العاصمة اللبنانية، حيث تبين أنه دخل إلى لبنان مع صحافيين آخرين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عمن وصفتهم بأنهم أصدقاء ليهوشع تراتكوفسكي قولهم إنه "كان يغير آرائه طال الوقت، فيوماً يكون يمينياً متطرفاً، وفي يوم آخر يكون يسارياً متطرفاً".

وأضاف أصدقاء يهوشع: "كان غامضاً للغاية، ولم يندهش أي من أصدقائه من إلقاء القبض عليه في لبنان".

