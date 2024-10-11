إيلاف من لندن: عبرت الحكومة البريطانية عن "ذهولها" من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل أطلقت النار عمداً على موقع مراقبة تابع لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وكان بيان صادر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، قال إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على مرافق اليونيفيل في جنوب لبنان أمس، فأصابت برج مراقبة وأصابت اثنين من قوات حفظ السلام.

وفي حديثه إلى الصحفيين في إفادة 10 داونينغ ستريت اليومية، قال المتحدث: "لقد شعرنا بالفزع لسماع هذه التقارير ومن الأهمية بمكان حماية قوات حفظ السلام والمدنيين".

واضاف: "كما تعلمون، نواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة وإراقة الدماء. إنه تذكير بأهمية تجديد جهودنا الدبلوماسية لحل هذه المشكلة".

وعندما سُئِل عما إذا كان رئيس الوزراء يرى هذا انتهاكاً للقانون الدولي، قال المتحدث: "يتعين على جميع الأطراف دائماً أن تبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي. لكننا نواصل التأكيد على ذلك وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".