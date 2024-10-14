وقع تصادم بين قطاري ركاب بمحافظة المنيا جنوبي مصر في وقت مبكر من يوم الأحد، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 21.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية المصرية بيانا أشارت فيه إلى اصطدام جرار بمؤخرة قطار للنوم قادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربتين في مجرى مائي محاذي للشريط الحديدي.

وهذا هو ثاني تصادم كبير من نوعه بين قطارين في مصر في أقل من شهر بعد حادث مشابه في الشرقية بشمال شرق الدلتا منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أسفر عن ثلاثة قتلى ونحو ٥٠ إصابة في ذلك الحين.

وأثار الحادث الذي وقع يوم الأحد تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت المستخدمة هدى على حسابها على موقع إكس: "حادث تصادم قطار الركاب بقطار النوم أمام قرية ماقوسه بالمنيا والصدام بعربة الباور بقطار النوم التى انقسمت نصفين وسقوطها بترعة الابراهيميه بالمنيا مما ادى لحالات وفيات ومصابي الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين #فيديو #متداول #مصر #المنيا".

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حادث تصادم قطار الركاب بقطار النوم أمام قرية ماقوسه بالمنيا والصدام بعربة الباور بقطار النوم التى انقسمت نصفين وسقوطها بترعة الابراهيميه بالمنيا مما ادى لحالات وفيات ومصابي الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين 💔🥺#فيديو #متداول #مصر #المنيا pic.twitter.com/kQ07iW5eqp — Houda (@HoudaOnX) October 13, 2024

وأشاد خالد جمال بجهود الصيادين الذين بذلوا مجهودا كبيرا لإنقاذ الركاب الذين سقطوا في الماء. وقال خالد عبر حسابه على إكس: "الابطال الصيادين دول لازم يتكرموا من محافظ المنيا لأنهم أنقذوا أروح ناس كتير، غرقوا في حادث قطار، اليوم .. بالمنيا..#محافظ_المنيا

الابطال الصيادين دول لازم يتكرموا من محافظ المنيا لانهم انقذوا اروح ناس كتير، غرقوا في حادث قطار، اليوم .. بالمنيا..#محافظ_المنيا pic.twitter.com/KV23feQGxl — خالد جمال (@khaldjm12) October 13, 2024

أما المستخدم محمد الأسكندراني فانتقد غياب مؤسسات الدولة، على حد قوله، عن عمليات البحث والإنقاذ، وقال على موقع إكس: "ده المكان اللي وقع فيه عربيات القطارين وفيه ناس غرقت فى ترعة الإبراهيمية واخد بالك اللى بيدور على مفقودين مركب صغير تابع للأهالى فين فرق الإنقاذ؟ ومحدش يقولى ده كان لسه لحظة الحادث لأن الشرطة ظاهرة إنها جت أهو، فين يا كامل ال2 تريليون اللي صرفتهم #قطارات_صعيد_مصر #قطار_المنيا".

ده المكان اللي وقع فيه عربيات القطارين

وفيه ناس غرقت فى ترعة الابراهيمية

واخد بالك اللى بيدور على مفقودين مركب صغير تابع للأهالى

فين فرق الإنقاذ؟

ومحدش يقولى ده كان لسه لحظة الحادث

لأن الشرطة ظاهرة انها جت اهو

فين يا كامل ال2 تريليون اللي صرفتهم#قطارات_صعيد_مصر#قطار_المنيا pic.twitter.com/AljoLOsIdP — محمد الاسكندرانى (@3m4710) October 13, 2024

وانتقد البعض النهج الحكومي في التعامل مع إصلاح وتطوير منظومة السكك الحديد، من بينهم ريمون ياني الذي قال على حسابه على فيسبوك: "حادث المنيا فجر اليوم ، الأحد ١٣ / ١٠ والأمس افتتاح محطة قطارات بشتيل الفخمة .. الملونة .. المزركشة بالرخام ! الموضوع أكبر من الانفعال و المطالبة بإقالة .. وزير النقل .. أو رئيس الهيئة ! هيمشى وزير هيجى غيره وتستمر الأمور نفس المنوال".

وأضاف: "الموضوع باختصار مجرد سؤال وحيد لحد إمتى نستثمر في الحجر لا البشر! حقيقي: فين المنطق في اللي بيحصل من يسأل على هذا الإهمال؟ من يجيب على هذه الأسئلة؟ سائق القطار لا يتقاضى أجرا مناسبا لهذا العمل فلا يؤدى العمل بأمانة. الموظفين الحاليين يعتبروا العمل مجرد روتين وبدون أدنى مسئوليه لحين بلوغ سن المعاش. الإجابة ... التحديث فى السكك الحديد محتاج عماله بشريه مدربه بشكل معين على أساليب التكنولوجيا والرقابه وترقب الكوارث قبل وقوعها، نأمل أن يكون الحل سريعا لعدم حدوث مثل هذه الكوارث. الشفاء للمصابين والعزاء لأسر المتوفين".

وحمل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية الحادث لكامل الوزير، الذي يتولى حقيبتي النقل والصناعة في الحكومة المصرية، في حين رأى آخرون أن الحادث جاء نتيجة إهمال من العنصر البشري.

وقال أحمد حلمي ساخرا: "بالنسبة للخونة والمأجورين اللى عايزين يحملوا #كامل_الوزير االمسئولية عن حادث #قطار_المنيا احب اقولهم إن الحادثة حصلت الصبح يعنى وهو فى الصناعة ملوش علاقة بالنقل #حل_يا"، مشيرا إلى تصريحات كامل الوزير التي قال فيها إنه سيُقسم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، بحيث يعمل من الساعة 8 صباحا لـ 3 عصرا بوزارة الصناعة، ومن 3 عصرا لـ 10 مساءً بوزارة النقل.

في المقابل، تبنى بعض المستخدمين نظرية المؤامرة ليبتعدوا بذلك عن من يحملون المسؤلية للعنصر البشري، ومن يرون أن هناك مشكلة في عملية التطوير والتحديث جعلتها لا تؤتي ثمارها. فقال محمد عرب على حسابه على موقع فيسبوك: "للأسف حادث القطار اللي حصل اليوم أكيد حادث مدرب من إخواننا الشياطين، لأن أمس احتفالية جميلة واليوم حادث! يا رب احمي مصر وشعبها".