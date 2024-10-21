إيلاف من القدس: بقناعة تامة منها، وبما يتفق مع رؤية الزوج الراحل يحيى السنوار زعيم حماس، حافظت سمر محمد أبو زمر على حياتها الخاصة بعيداً عن الإعلام إلى أقصى درجة.

سمر أبو زمر تزوجت من السنوار في عام 2011، وكانت تبلغ 31 عاماً، وكان السنوار يكبرها بحوالي 18 عاما، وهي تبلغ الآن 44 عاما، وهي من مواليد غزة ، وتنحدر من عائلة ثرية.

حصلت على درجة الماجستير في الدراسات الدينية من الجامعة الإسلامية بغزة، حيث قامت بالتدريس في نفس الجامعة حتى زواجها في عام 2011، بعد شهر واحد فقط من إطلاق سراح السنوار من السجن الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى جلعاد شاليط عام.

سمر، التي وصفت بأنها امرأة متدينة، ترتدي النقاب الذي يغطي وجهها ولا يظهر سوى عينيها. وهي معروفة بإيمانها التام بزوجها ومن المرجح أن ولاءها ينبع من نشأتها في أسرة معادية بدرجة كبيرة لإسرائيل.

حافظت سمر محمد أبو زامر على حياتها الخاصة منذ زواجها من يحيى السنوار ، زعيم حماس السابق الذي قتله جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرًا.

وعلى الرغم من زواجها من أحد أكثر الشخصيات نفوذاً وإثارة للجدل في المنطقة، إلا أن سمر ظلت شخصية غامضة تماماً.

سمر، التي وصفت بأنها امرأة متدينة، ترتدي النقاب الذي يغطي وجهها ولا يظهر سوى عينيها. وهي معروفة بإيمانها التام بزوجها على الرغم من خلفيته العنيفة. ومن المرجح أن ولاءها ينبع من نشأتها في أسرة متجذرة في العداء لإسرائيل.