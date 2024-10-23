إيلاف من الرباط: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.

وعرفت الحكومة الجديدة تعيين ستة وزراء جدد ووزيرين منتدبين هم محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي خلف شكيب بن موسى، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي خلف خالد آيت الطالب، وأحمد البواري، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي خلف محمد الصديقي، وعز الدين ميداوي، الذي عين وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكارخلفا لعبد اللطيف الميراوي، وعبد الصمد قيوح، الذي عين وزيرا للنقل واللوجيستيك، خلفا لمحمد عبد الجليل، ونعيمة بنيحيى، التي عيّنت وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلفا لعواطف حيار، وكريم زيدان، الذي عين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، المكلف الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلفا لمحسن الجزولي، وأمل الفلاح السغروشني، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي خلفت غيثة مزور.

وجرى ايضا تعيين ستة كتاب دولة (وزراء دولة) جددا هم: زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة الصيد البحري. وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف التجارة الخارجية، وأديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف الإسكان، و هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف الشغل. ولحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف الإدماج الاجتماعي.

تجدر الاشارة إلى أن الوزراء الذين ظلوا في مواقعهم هم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء (امين عام حزب الاستقلال)، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة)، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور، وزير التجارة والصناعة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف ادارة الدفاع الوطني. وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف الموازنة، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.