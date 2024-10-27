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أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية الأحد وقوع عشرات الإصابات إثر اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات شمال تل أبيب.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان مقتضب "في الساعة 10:08 صباحاً (08:08 بتوقيت غرينتش) ورد تقرير عن اصطدام شاحنة بمحطة للحافلات في شارع أهارون ياريف في رامات هشارون" مؤكدة أن "المسعفين يقدمون حالياً العلاج الطبي في الموقع لعشرات الإصابات". وأضافت أن أربعة من المصابين في حالة خطرة.

من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الظروف المحيطة بالحادث، ولم تصرح فورًا عن سبب الحادث أو ما إذا كان هجومًا.

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