إيلاف من لندن: قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها حريصة على تكثيف دعمها للأشخاص الذين يمرون بأزمات بعد قرار إسرائيل بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت المديرة العامة لوكالة الهجرة إيمي بوب من أنه "لا توجد طريقة" يمكن أن تحل بها محل العمل الذي تقوم به الأونروا في غزة.

وأقرت حكومة إسرائيل قانونين الليلة الماضية يحظران على الأونروا العمل داخل البلاد ويحدان بشدة من قدرتها على العمل في الضفة الغربية وغزة

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، وعند هذه النقطة سيقطع ملايين اللاجئين الفلسطينيين مساعداتها.

وقالت السيدة بوب: "الأونروا ضرورية للغاية لشعب غزة، ولا أريد أن أترك أي شخص بانطباع خاطئ بأن المنظمة الدولية للهجرة يمكنها أن تلعب هذا الدور، لأننا لا نستطيع، ولكننا قادرون على تقديم الدعم لأولئك الأشخاص الذين يمرون بأزمة حاليًا".

وأضافت "إن هذا الدور الذي نحرص بشدة على القيام به، وهو الدور الذي سنعمل على تعزيزه بدعم من مختلف الجهات المعنية".

وكانت إسرائيل زعمت بأن موظفي الأونروا تواطأوا مع حماس في غزة وأن بعض العاملين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

وقد حققت الأمم المتحدة وفصلت تسعة من المتهمين، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعمها الأوسع نطاقا.