إيلاف من لندن: عبرت المملكة المتحدة عن قلق بالغ إزاء قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان إن هذين القانونين يهددان بجعل العمل الحيوي الذي تقوم به الأونروا لمساعدة الفلسطينيين مستحيلا، ويقوضان الاستجابة الإنسانية برمّتها في غزة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية في الضفة الغربية.

قال ستارمر : "إن هذا التشريع يخاطر بجعل عمل الأونروا الأساسي للفلسطينيين مستحيلاً، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية في الضفة الغربية للخطر".

وأضاف أن الوضع الإنساني في غزة "غير مقبول على الإطلاق".

وقال: نحن بحاجة إلى رؤية وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح الرهائن وزيادة كبيرة في المساعدات لغزة"، دون ذكر حماس أو مصير المنظمة الإرهابية وأعضائها.

وتابع ستارمر: "الأونروا فقط هي القادرة على تقديم المساعدات الإنسانية بالحجم والوتيرة المطلوبين. ونحن نشيد بـ 222 من موظفي الأونروا الذين فقدوا أرواحهم في الصراع".

وختم رئيس الوزراء البريطاني قائلا: نحن نشيد بالمئتين واثنين وعشرين من موظفي الأونروا الذين فقدوا حياتهم في الصراع. الأونروا مكلفة من الأمم المتحدة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين. كما نهيب بالنواب الإسرائيليين ضمان أن تتمكن الأونروا من مواصلة القيام بعملها الضروري.