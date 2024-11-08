ولد دونالد جون ترامب في 14 يونيو/حزيران من عام 1946 في منطقة كوينز في نيويورك.
ترامب هو الطفل الرابع في عائلة مكونة من أبوين وخمسة أبناء، كان لديه شقيقان وهما فرد الابن وروبرت، وشقيقتان هما ماريان وإليزابيث، وهي الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة بين أشقائه.
فريد والد ترامب أدار شركة إنشاءات ناجحة في مناطق خارج مدينة نيويورك، وانضم ترامب للعمل مع والده لأول مرة في عام 1968، لكن سرعان ما أسس مشروعه الخاص في حي مانهاتن الشهير في المدينة.
وتبع ذلك، إنشاء ترامب لكازينوهات وفنادق وشقق سكنية وملاعب غولف من مدينة أتلانتا وشيكاغو ولاس فيغاس، وحتى الهند وتركيا والفلبين.
وساعد أسلوب ترامب الملفت للنظر، على تميزه في عالم الأعمال في نيويورك، وصعود نجمه في عالم الترفيه من خلال البرنامج التلفزيوني "ذا أبرينتايس" (المتدرب).
وتزوج ترامب ثلاث مرات وأنجب 5 أطفال، إذ تزوج للمرة الأولى في عام 1977 من إيفانا زيلنيتشكوفا.
وتزوج ترامب من زوجته الثالثة ميلانيا كنوس في عام 2005، والتقيا قبل زواجهما بسبع سنوات، حين كان عمر ترامب 52 عاماً وكنوس تبلغ 28 عاماً.
وبدأ ترامب حياته السياسية عام 2015، حين أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، ظهر فيه محاطاً بعائلته، وحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وبعد حملة انتخابية مريرة اتسمت بالجدل، تغلب ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وأصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة عام 2017.
وكانت فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة غير مستقرة بالنسبة لحلفاء واشنطن، إذ كان يهاجم علناً، قادة دول أخرى، وانسحب من اتفاقيات المناخ والتجارة الرئيسية، وفتح حرباً تجارية على الصين.
تعرض ترامب لانتقادات في العام الأخير من ولايته بسبب طريقة تعامله مع انتشار فيروس كورونا، واضطر حينها إلى أخذ استراحة خلال حملته للانتخابات الرئاسية 2020 بعد تشخيص إصابته بالفيروس.
وخسر ترامب سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 أمام جو بايدن، لكنه رفض قبول النتيجة بذريعة أن الانتخابات تم "تزويرها"، وفي 6 يناير/كانون الثاني من ذلك العام، حشد ترامب أنصاره في واشنطن، وحثهم على السير نحو الكونغرس.
وتحولت المظاهرة فيما بعد إلى أعمال شغب، وأصبحت تصريحات ترامب في ذلك اليوم محور قضيتين جنائيتين.
بدا أن مسيرة ترامب السياسية انتهت، لكنه أعلن دخوله سباق الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وسرعان من أصبح المرشح الأوفر حظاً عن الحزب الجمهوري.
وبدأ ترامب حملته الانتخابية العامة وهو يواجه 91 تهمة جنائية.
وفي مايو/أيار 2024، أدين ترامب بـ 34 تهمة جنائية في قضية تزوير مستندات بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات 2016.
وبالعودة إلى حملته الانتخابية خلال الصيف، حاول مسلح يبلغ 20 عاماً اغتيال ترامب خلال تجمع في مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا.
وبعدها بأيام، سمى الحزب الجمهوري خلال مؤتمره الوطني، ترامب، مرشحاً رئاسياً للحزب.
ومع فوز ترامب في الانتخابات الحالية، سيكون أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، إذ سيبلغ 82 عاماً مع نهاية ولايته.
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