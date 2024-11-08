ولد دونالد جون ترامب في 14 يونيو/حزيران من عام 1946 في منطقة كوينز في نيويورك.

ترامب هو الطفل الرابع في عائلة مكونة من أبوين وخمسة أبناء، كان لديه شقيقان وهما فرد الابن وروبرت، وشقيقتان هما ماريان وإليزابيث، وهي الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة بين أشقائه.

فريد والد ترامب أدار شركة إنشاءات ناجحة في مناطق خارج مدينة نيويورك، وانضم ترامب للعمل مع والده لأول مرة في عام 1968، لكن سرعان ما أسس مشروعه الخاص في حي مانهاتن الشهير في المدينة.

Getty Images دونالد ترامب ووالده فرد في نيويورك

Getty Images دونالد ترامب في افتتاح كازينو تاج محل في مدينة أتلانتا في ولاية نيوجيرسي

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وتبع ذلك، إنشاء ترامب لكازينوهات وفنادق وشقق سكنية وملاعب غولف من مدينة أتلانتا وشيكاغو ولاس فيغاس، وحتى الهند وتركيا والفلبين.

وساعد أسلوب ترامب الملفت للنظر، على تميزه في عالم الأعمال في نيويورك، وصعود نجمه في عالم الترفيه من خلال البرنامج التلفزيوني "ذا أبرينتايس" (المتدرب).

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Getty Images دونالد ترامب مع ابنه دونالد الابن وابنته إيفانكا

وتزوج ترامب ثلاث مرات وأنجب 5 أطفال، إذ تزوج للمرة الأولى في عام 1977 من إيفانا زيلنيتشكوفا.

Getty Images دونالد وإيفانا ترامب

Getty Images دونالد وميلانيا ترامب خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005 في لوس أنجلوس

وتزوج ترامب من زوجته الثالثة ميلانيا كنوس في عام 2005، والتقيا قبل زواجهما بسبع سنوات، حين كان عمر ترامب 52 عاماً وكنوس تبلغ 28 عاماً.

وبدأ ترامب حياته السياسية عام 2015، حين أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، ظهر فيه محاطاً بعائلته، وحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

Bloomberg/Getty Images أعلن ترامب أنه يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016

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Getty Images تغلب ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وأصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة عام 2017

وبعد حملة انتخابية مريرة اتسمت بالجدل، تغلب ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وأصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة عام 2017.

Getty Images دونالد ترامب لدى وصوله لحضور حفل تنصيبه في واشنطن العاصمة عام 2017

وكانت فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة غير مستقرة بالنسبة لحلفاء واشنطن، إذ كان يهاجم علناً، قادة دول أخرى، وانسحب من اتفاقيات المناخ والتجارة الرئيسية، وفتح حرباً تجارية على الصين.

Getty Images دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع عام 2018 في كندا

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تعرض ترامب لانتقادات في العام الأخير من ولايته بسبب طريقة تعامله مع انتشار فيروس كورونا، واضطر حينها إلى أخذ استراحة خلال حملته للانتخابات الرئاسية 2020 بعد تشخيص إصابته بالفيروس.

وخسر ترامب سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 أمام جو بايدن، لكنه رفض قبول النتيجة بذريعة أن الانتخابات تم "تزويرها"، وفي 6 يناير/كانون الثاني من ذلك العام، حشد ترامب أنصاره في واشنطن، وحثهم على السير نحو الكونغرس.

وتحولت المظاهرة فيما بعد إلى أعمال شغب، وأصبحت تصريحات ترامب في ذلك اليوم محور قضيتين جنائيتين.

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Reuters انفجار ناجم عن ذخيرة أطلقتها الشرطة خلال أحداث الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021

بدا أن مسيرة ترامب السياسية انتهت، لكنه أعلن دخوله سباق الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وسرعان من أصبح المرشح الأوفر حظاً عن الحزب الجمهوري.

وبدأ ترامب حملته الانتخابية العامة وهو يواجه 91 تهمة جنائية.

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وفي مايو/أيار 2024، أدين ترامب بـ 34 تهمة جنائية في قضية تزوير مستندات بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات 2016.

وبالعودة إلى حملته الانتخابية خلال الصيف، حاول مسلح يبلغ 20 عاماً اغتيال ترامب خلال تجمع في مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا.

AP

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وبعدها بأيام، سمى الحزب الجمهوري خلال مؤتمره الوطني، ترامب، مرشحاً رئاسياً للحزب.

ومع فوز ترامب في الانتخابات الحالية، سيكون أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، إذ سيبلغ 82 عاماً مع نهاية ولايته.