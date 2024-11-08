ولد دونالد جون ترامب في 14 يونيو/حزيران من عام 1946 في منطقة كوينز في نيويورك.

ترامب هو الطفل الرابع في عائلة مكونة من أبوين وخمسة أبناء، كان لديه شقيقان وهما فرد الابن وروبرت، وشقيقتان هما ماريان وإليزابيث، وهي الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة بين أشقائه.

فريد والد ترامب أدار شركة إنشاءات ناجحة في مناطق خارج مدينة نيويورك، وانضم ترامب للعمل مع والده لأول مرة في عام 1968، لكن سرعان ما أسس مشروعه الخاص في حي مانهاتن الشهير في المدينة.

صورة بالأبيض والأسود لدونالد ترامب ووالده فرد في نيويورك وخلفهما ناطحات سحاب.
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دونالد ترامب ووالده فرد في نيويورك
دونالد ترامب يقف أمام آلات قمار في افتتاح كازينو تاج محل في مدينة أتلانتا في ولاية نيوجيرسي.
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دونالد ترامب في افتتاح كازينو تاج محل في مدينة أتلانتا في ولاية نيوجيرسي
دونالد ترامب يتحدث عبر هاتف كريمي اللون على خلفية زرقاء.
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وتبع ذلك، إنشاء ترامب لكازينوهات وفنادق وشقق سكنية وملاعب غولف من مدينة أتلانتا وشيكاغو ولاس فيغاس، وحتى الهند وتركيا والفلبين.

وساعد أسلوب ترامب الملفت للنظر، على تميزه في عالم الأعمال في نيويورك، وصعود نجمه في عالم الترفيه من خلال البرنامج التلفزيوني "ذا أبرينتايس" (المتدرب).

يقف دونالد ترامب وهو يرتدي قميصا أحمر اللون وسترة بيضاء في ردهة ضخمة في قصره.
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دونالد ترامب يقرأ صحيفة في مروحيته أثناء تحليقها فوق برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.
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دونالد ترامب يجلس مبتسما وبجانبه ابنه دونالد ترامب الابن وابنته إيفانكا ترامب خلال لقطة دعائية للحلقة النهائية للموسم السادس من برنامج "ذا أبرينتايس".
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دونالد ترامب مع ابنه دونالد الابن وابنته إيفانكا

وتزوج ترامب ثلاث مرات وأنجب 5 أطفال، إذ تزوج للمرة الأولى في عام 1977 من إيفانا زيلنيتشكوفا.

دونالد وإيفانا ترامب يقفان بجانب حاجز ذهبي لسلم في منزلهما.
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دونالد وإيفانا ترامب
صورة لدونالد وميلانيا ترامب خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005 في لوس أنجلوس في كاليفورنيا. ترتدي ميلانيا فستانا براقا بينما يرتدي دونالد بدلة رسمية.
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دونالد وميلانيا ترامب خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2005 في لوس أنجلوس

وتزوج ترامب من زوجته الثالثة ميلانيا كنوس في عام 2005، والتقيا قبل زواجهما بسبع سنوات، حين كان عمر ترامب 52 عاماً وكنوس تبلغ 28 عاماً.

وبدأ ترامب حياته السياسية عام 2015، حين أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، ظهر فيه محاطاً بعائلته، وحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ترامب يتحدث داخل برجه في نيويورك تحت لافتة كتب عليها اجعل أمريكا عظيمة مجدداً. أعلن ترامب أنه يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016، بينما تشاهده عائلته.
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أعلن ترامب أنه يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016
دونالد ترامب يرفع إبهامه أمام حشد من الناس خلال خطاب قبوله في حفل ليلة الانتخابات في نيويورك.
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هيلاري كلينتون تغادر مسرحا وسط تصفيق من دونالد ترامب خلال مناظرة.
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تغلب ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وأصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة عام 2017

وبعد حملة انتخابية مريرة اتسمت بالجدل، تغلب ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وأصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة عام 2017.

يسير الرئيس المنتخب دونالد ترامب على سجاد زرقاء ومحاط بآلاف من الأشخاص لدى وصوله لحضور حفل تنصيبه في واشنطن العاصمة.
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دونالد ترامب لدى وصوله لحضور حفل تنصيبه في واشنطن العاصمة عام 2017

وكانت فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة غير مستقرة بالنسبة لحلفاء واشنطن، إذ كان يهاجم علناً، قادة دول أخرى، وانسحب من اتفاقيات المناخ والتجارة الرئيسية، وفتح حرباً تجارية على الصين.

المستشارة الألمانية آنذاك أنغيلا ميركل تنحني فوق طاولة للتحدث إلى دونالد ترامب الجالس خلال قمة مجموعة السبع عام 2018 في كندا. ويحيط بهم قادة أجانب بما في ذلك تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان وجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي.
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دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع عام 2018 في كندا
تيريزا ماي ترتدي ثوبًا أحمر وتمسك بيد ترامب أثناء سيرهما في البيت الأبيض.
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تعرض ترامب لانتقادات في العام الأخير من ولايته بسبب طريقة تعامله مع انتشار فيروس كورونا، واضطر حينها إلى أخذ استراحة خلال حملته للانتخابات الرئاسية 2020 بعد تشخيص إصابته بالفيروس.

وخسر ترامب سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020 أمام جو بايدن، لكنه رفض قبول النتيجة بذريعة أن الانتخابات تم "تزويرها"، وفي 6 يناير/كانون الثاني من ذلك العام، حشد ترامب أنصاره في واشنطن، وحثهم على السير نحو الكونغرس.

وتحولت المظاهرة فيما بعد إلى أعمال شغب، وأصبحت تصريحات ترامب في ذلك اليوم محور قضيتين جنائيتين.

دونالد ترامب يرفع يده المغطاة بقفاز لتحية الحشد في تجمع جماهيري في 6 يناير/كانون الثاني2021 في واشنطن العاصمة. يحمل أحد أفراد الحشد لافتة تحمل شعار "قف مع ترامب".
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انفجار ناجم عن ذخيرة أطلقتها الشرطة يضيء واجهة مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021. ويتجمع أنصار ترامب هناك.
Reuters
انفجار ناجم عن ذخيرة أطلقتها الشرطة خلال أحداث الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021

بدا أن مسيرة ترامب السياسية انتهت، لكنه أعلن دخوله سباق الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وسرعان من أصبح المرشح الأوفر حظاً عن الحزب الجمهوري.

وبدأ ترامب حملته الانتخابية العامة وهو يواجه 91 تهمة جنائية.

دونالد ترامب يقف لالتقاط صورة حجز له في سجن مقاطعة فولتون في 24 أغسطس/ آب 2023، في أتلانتا، في ولاية جورجيا.
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وفي مايو/أيار 2024، أدين ترامب بـ 34 تهمة جنائية في قضية تزوير مستندات بهدف إخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات 2016.

وبالعودة إلى حملته الانتخابية خلال الصيف، حاول مسلح يبلغ 20 عاماً اغتيال ترامب خلال تجمع في مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا.

ترامب يرفع قبضته ووجهه ملطخ بالدماء أثناء مغادرته منصة حملته الانتخابية بعد تعرضه لإطلاق نار. كان محاطًا بعناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكي. كان العلم الأمريكي يرفرف في خلفه.
AP
يعطي دونالد ترامب إشارة إعجاب للجمهور خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي. وهو يرتدي ضمادة بيضاء على أذنه اليمنى.
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وبعدها بأيام، سمى الحزب الجمهوري خلال مؤتمره الوطني، ترامب، مرشحاً رئاسياً للحزب.

ومع فوز ترامب في الانتخابات الحالية، سيكون أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، إذ سيبلغ 82 عاماً مع نهاية ولايته.

دونالد ترامب يجلس في مكتبه في برجه في نيويورك. المكتب مغطى بالمجلات والصحف. والنافذة خلفه مليئة بالجوائز والكؤوس والصور.
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