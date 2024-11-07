إيلاف من لندن: في مقابلة أجريت معه في اليوم الأخير من زيارته التي استمرت 4 أيام إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا، وصف الأمير ويليام كيف كان عام 2024، مختصراً كل آلامه بقوله :"أصعب عام في حياتي".

وقال أمير ويلز، الذي شهد تشخيص إصابة زوجته كيت ميدلتون ووالده الملك تشارلز بالسرطان هذا العام، إن عام 2024 كان"وحشيا" و"مروعا"، وتحدث أيضا عن عمل جائزة Earthshot التي أسسها في عام 2020 بعد زيارة إلى أفريقيا في عام 2018.

وفي تأمل صريح حول عام 2024 - الذي شهد تشخيص إصابة والده الملك تشارلز ، ثم زوجته كيت ميدلتون ، بالسرطان، قال: "لقد كان عاما مروعا، ربما كان أصعب عام في حياتي".

وفي المقابلة الشخصية المذهلة التي أجريت معه في 7 تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي جاءت في نهاية زيارته إلى كيب تاون في جنوب أفريقيا ، تحدث الأمير أيضا عن دوره كأمير ويلز، والذي تولى مسؤوليته قبل عامين عند وفاة جدته الملكة إليزابيث في 8 أيلول (سبتمبر) 2022.

وقال ويليام (42 عاما): "لذا، فإن محاولة تجاوز كل شيء آخر وإبقاء كل شيء على المسار الصحيح كان صعبا حقا".

كما أشاد بزوجته كيت ووالده الملك تشارلز، خاصة فيما يتعلق بكيفية مواجهتهما لرحلة علاجهما من السرطان.

مضيفاً :"لكنني رغم كل شيء فخور جدا بزوجتي، وفخور بوالدي، لتعاملهما مع الأمور بهذه الطريقة، ولكن من وجهة نظر عائلية وشخصية، كان الأمر قاسيا للغاية".

كيت بخير وأنا استمتع بعملي

وبعد أن قيل له إنه يبدو مسترخياً، قال: "لا يمكنني أن أكون أقل استرخاءً هذا العام، لذلك من المثير للاهتمام للغاية أنكم ترون ذلك جميعًا".

وأضاف :"لكن الأمر يتعلق أكثر بالاستمرار في العمل، فأنا أستمتع بعملي وأستمتع بتنظيم وقتي والتأكد من أنني أخصص وقتًا لعائلتي أيضًا".

وقال إن ابنته الأميرة شارلو ت البالغة 9 أعوام لم تكن في البداية من محبي لحيته الجديدة، والتي ظهر بها لأول مرة خلال الصيف الماضي.

جائزة إيرث شوت

وعند استرجاع ذكريات الأسبوع الذي سلط فيه الضوء على مبادرته "جائزة إيرث شوت"، قال إنه شعر "بالتأثر العاطفي" عندما سمع أداء أغنية "دائرة الحياة" على جبل تيبل الشهير في كيب تاون.

وقال:" إن الاستماع إلى The Lion King وأشياء من هذا القبيل يجعلني عاطفيا للغاية. لذا، عندما بدأوا في الغناء و... كنا جميعًا هناك وحدث ذلك، شعرت بالعاطفة الشديدة".

وأضاف: "لكن الأمر المهم الآن هو التأثير الحقيقي. نحن بحاجة إلى ترجمة هذا النوع من الجهود التي نبذلها إلى زيادة وضوح الجائزة وخاصة وضوح الحلول".

تدخل مبادرة "إيرث شوت" ​​الآن عامها الخامس، ويقول: "لقد بنينا شيئًا من الصفر. إنها جائزة بيئية عالمية. يستغرق الأمر وقتًا، ويتطلب الكثير من الجهد. ويتطلب الأمر الكثير من التوازن لتحقيقه على النحو الصحيح".

وقال بعد أن شهد كيف كان أحد المتأهلين للنهائيات في العام الماضي، يعمل على جعل الصيد أكثر استدامة في البحار قبالة جنوب أفريقيا، إنه يأمل أن تنضم المزيد من الشركات إلى هذه الجهود.

"نحن نقدم هذه المنصة الرائعة للجميع، وهي في الحقيقة منصة رائعة للشركات لكي تتدخل وتقتنص ما تريده"، كما قال.

وتابع :"رسالتي إلى رجال الأعمال هي أن يسرعوا ويتحلوا بالشجاعة. ويستثمروا بشكل أسرع لأننا ببساطة لا نملك الوقت لذلك"

وعندما سُئل عن رؤيته لدوره وما إذا كان أكثر تقييدًا مع مزيد من المسؤولية والأهمية في المؤسسة الملكية، قال: "إنه سؤال صعب".

"هل أحب المزيد من المسؤولية؟ لا. هل أحب الحرية التي تتيح لي بناء شيء مثل إيرث شوت Earthshot؟ إذن نعم. وهذا هو المستقبل بالنسبة لي".

مهمتي عمل الخير وتحسين حياة الناس

وأضاف. "من المهم للغاية أن أفعل شيئًا من أجل الخير، وأن أساعد في تحسين حياة الناس وأن أفعل شيئًا ذا مغزى حقيقي. لذا، فإن إيرث شوت Earthshot هي تتويج، إذا صح التعبير، لكل ذلك مجتمعًا".

ويعترف وليام بأنه يشعر "بالإحباط" بسبب بطء بعض الشركات في دعم مشروعه البيئي، وأضاف "أود أن يكون الأمر أكثر من مجرد رياضة جماعية. لذا، عندما تذهب وتقترب من الناس وتقول لهم، مثل رجال الأعمال أو أي شخص آخر، أو حتى الحكومة، عندما تقترب منهم وتقول لهم، "استمعوا، نحن نبني هذا الشيء المذهل"، يرجى الانضمام إلينا، فسوف تكتشف أن بعض الناس سريعون للغاية وراغبون في ذلك، وقد يستغرق البعض الآخر وقتا أطول قليلاً، ولهؤلاء أقول "يا رفاق، ليس لدينا الوقت".