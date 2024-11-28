إيلاف من باريس: توفي، الثلاثاء، محامي القانون الدولي الفرنسي جيل دوفير، أحد أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحاكم الدولية عن 68 عاماً، ومايسترو إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ونقل راديو "مونت كارلو" الفرنسي، عن رفيقه المحامي عبد المجيد مراري، أن الراحل "عاش من أجل المبادئ، ومن أجل القضايا العادلة عموماً وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث إنه كان يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب في أي مكان".

وعام 2023، تقدم محامون عن الضحايا الفلسطينيين، بينهم دوفير بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.

وأسس دوفير "اللجنة الدولية للمحامين"، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 500 محامٍ وخبير قانوني، ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وقد لعبت هذه اللجنة دوراً حيوياً في تقديم قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ ما أدى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت.

وكان دوفير قد صرح في وقت سابق بشأن شكوى قدمها برفقة 400 محامٍ أمام المحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن الشعب الفلسطيني، قائلاً: "من الواضح لي أنه في حالة فلسطين لدينا جميع معايير القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية".

وأضاف: "جب على الحكومات أن تختار المعسكر الذي ستنضم إليه، إذا كانت تدعم حقوق الإنسان أم الإبادة الجماعية. لا يمكنهم إلقاء خطب حول القانون الدولي وحقوق الإنسان ثم قبول هجوم دون أن يفعلوا شيئاً".

وتابع: "إذا لم تفعل المحكمة الجنائية الدولية شيئاً، فسيكون ذلك نهاية المحكمة".

وأكد أنه "لدينا ما يكفي من الأدلة لإصدار أمر توقيف ضد نتنياهو".