في تصويت تاريخي حاسم، يعلن البرلمان البريطاني قراره بشأن مشروع قانون الموت بمساعدة الغير أو الموت الرحيم للمرضي الذين يعانون أمراض قاتلة ولم يتبق لهم سوى 6 أشهر على الحياة.

وبدأت اليوم الجمعة، مناقشة مشروع القانون الذي كانت قدمته عضو حزب العمال السابق كيم ليدبيتر، في مجلس العموم، ومن المتوقع التصويت عليه خلال 5 ساعات.

ويأمل أكثر من 160 عضوًا في البرلمان في التحدث في المناقشة التي ستستمر خمس ساعات في البرلمان حيث سيكون لديهم تصويت حر على مشروع القانون، الذي يوفر الموت الرحيم لأولئك الذين يعانون من مرض مميت وأقل من ستة أشهر على الحياة، بشرط موافقة طبيبين وقاضي في المحكمة العليا.

وحسب مشروع القانون فغنه يجب أن يتمتع المرضى بالقدرة العقلية لاتخاذ قرار بشأن نهاية حياتهم وأن يُعتبروا قد اعربوا عن رغبة واضحة ومستقرة ومستنيرة - خالية من الإكراه أو الضغط - لإنهاء حياتهم، ولم يتم التصويت على الموت بمساعدة الغير في مجلس العموم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقد عُرض آخر مرة أمام مجلس العموم في عام 2015 ورفضه النواب. كما تم اقتراح مشروع قانون في مجلس اللوردات في عام 2022، والذي وصل إلى قراءة ثانية في المجلس.

وقال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، الذي كان محايدًا بشأن مشروع القانون، إنه سيصوت يوم الجمعة ويثق الناشطون في أنه سيدعمه.

ومن المتوقع أن تكون ليز كيندال، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، وإد ميليباند، وزير الطاقة، من بين أولئك الذين صوتوا لصالح مشروع القانون، بينما أشار ويس ستريتنغ، وزير الصحة، وشبانة محمود، وزيرة العدل، إلى أنهما سيصوتان ضده.

ما الذي يميز هذا المشروع وعملية صياغته؟

وتقول صحيفة (الغارديان) إنه مشروع قانون خاص، وهو الاسم الذي يطلق على القوانين المقترحة التي يقدمها نواب فرديون وليس الحكومة. وعادة لا يتم منح هذه القوانين الوقت البرلماني الكافي لتمريرها. ولكن بعد كل افتتاح للبرلمان، يتم إجراء اقتراع لمنح النواب الأولوية لمشاريع القوانين التي يقدمونها.

واضافت: لقد جاءت كيم ليدبيتر، النائبة عن حزب العمال التي تقف وراء مشروع قانون الموت بمساعدة الغير، في المرتبة الأولى في الاقتراع في سبتمبر/أيلول، واختارت هذا القانون كقضية. وبما أنه ليس مشروع قانون حكومياً، فإن الوزراء محايدون رسمياً، ولن يتحدث أي منهم يوم الجمعة. وسوف يكون التصويت حراً ـ أي أن النواب لن يتلقوا تعليمات من أحزابهم، وسوف يقررون بأنفسهم الطريقة التي سيصوتون بها.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إن الأمر يعتمد إلى حد كبير على نتائج التصويت. إذا صوت أعضاء البرلمان ضد مشروع القانون، فإنه سينتهي، ومن المرجح أن يتم تأجيل فكرة تغيير القانون المتعلق بالموت بمساعدة الغير لسنوات أخرى - قبل مشروع قانون ليدبيتر، كانت المحاولة الأخيرة في عام 2015.

وإذا تم تمريره، فسوف ينتقل مشروع القانون إلى الأجزاء التالية من عملية مجلس العموم، ومرحلة اللجنة والتقرير، حيث يوجد وقت أطول بكثير للتدقيق وفرصة تقديم التعديلات. لن تبدأ هذه المرحلة قبل أبريل المقبل. ثم سيتم طرحه للتصويت على القراءة الثالثة في مجلس العموم قبل، إذا تم تمريره مرة أخرى، الذهاب إلى مجلس اللوردات.

وبينما سيظل مشروع قانون خاصًا بأعضاء البرلمان، فمن المتوقع أن تبدأ الإدارات الحكومية في تقييم التأثير وفحص جدوى أي تعديلات. وتتضمن مرحلة اللجنة مراجعة أعضاء البرلمان للإجراء.

ووعد النئبة ليدبيتر بإشراك المعارضين، في حين سيتم تعيين وزير في وزارة العدل، والذي يمكنه التوصية بالتعديلات لتبنيها.

لماذا يتم تنفيذ مشروع القانون بهذه الطريقة؟

تقليديا، كانت التغييرات الاجتماعية الكبرى تأتي من خلال مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء البرلمان، وربما كان أشهرها قانون 1967 لتقنين الإجهاض، الذي قدمه النائب الليبرالي ديفيد ستيل.

إن الموت بمساعدة الغير قضية مثيرة للجدال إلى حد كبير، وهي قضية تمس قضايا شخصية للغاية بما في ذلك الإيمان والتاريخ العائلي. وسوف يحتاج مشروع القانون الحكومي إلى دعم الوزراء، وبعض كبار أعضاء مجلس الوزراء - ومن بينهم وزير الصحة، ويس ستريتنج، ووزيرة العدل، شبانة محمود - يعارضونه بشدة.

هل سيتم تمريره؟

لا أحد يعرف - حقا. لا يزال العديد من أعضاء البرلمان غير حاسمين علنًا، ولا توجد عملية إجبار حكومية لإحصاء الأرقام.

يحاول أنصار مشروع القانون التأكيد للنواب غير المتأكدين أن التصويت لصالحه في القراءة الثانية ليس موافقة غير مشروطة، بل مجرد ضوء أخضر لمزيد من التدقيق. ولكن قد يكون الأمر متقاربًا للغاية.