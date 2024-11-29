إيلاف من تل ابيب: قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش سينفذ وقف إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني "بالنار" لتمكين النازحين من الشمال من العودة إلى ديارهم، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف هاليفي: "هذا الاتفاق نتيجة أشهر من القتال وخاصة الأشهر الثلاثة الماضية، والكثير من الإنجازات في لبنان، والعمل المكثف، والعمل الحاسم للغاية، وقتل جميع قادة (حزب الله)".

وتابع: "نحن ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى، بنفس التصميم، وسننفذ ذلك بالنار، وبقوة شديدة جداً".

وأضاف أن "السكان في الشمال ينظرون الآن ويريدون أن يرونا مصممين جداً على تنفيذ القانون حتى يتمكنوا من العودة، وهذا واجبنا تجاههم، وواجبنا تجاه أنفسنا".