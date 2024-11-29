إيلاف من دمشق: قال قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، أوليغ إغناتسيك، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا (CRPS)، في مؤتمر صحفي، إن القوات الروسية بالتعاون مع قوات الحكومة السورية تواصل تنفيذ العملية لصد الهجمات الإرهابية في محافظتي حلب وإدلب.

وأضاف إغناتسيك: "سجل مركز المصالحة بين الأطراف المتصارعة تصاعدًا مستمرًا في الوضع في الجمهورية العربية السورية نتيجة لهجوم مشترك شنته جماعة جبهة النصرة الإرهابية* ومجموعات معارضة مسلحة متطرفة أخرى على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظتي حلب وإدلب."

وأوضح إغناتسيك أن القوات الجوية الفضائية الروسية، التي تقدم الدعم لسوريا، تنفذ ضربات صاروخية وقصفًا على المعدات والقوى البشرية، ومراكز القيادة، والمستودعات، ومواقع المدفعية التابعة للمسلحين. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تدمير ما لا يقل عن 200 إرهابي، وتستمر العملية لصد العدوان.

وسيطرت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل حليفة لها، الجمعة، على عدة أحياء في مدينة حلب، بعد يومين من عملية عسكرية مباغتة أطلقتها تلك الفصائل ضد مناطق سيطرة القوات الحكومية في شمال وشمال غرب سوريا.



