إيلاف من لندن: قالت تقارير أن قوات (هيئة تحرير الشام) الإسلامية تسيطر المعارضة السورية الآن على حوالي نصف حلب بعد أن ترك هجومها المفاجئ قوات النظام تترنح. وأضافت أن تركيا التي تدعم أعطت الضوء الأخضر للهجمات.

تقدم مقاتلو المعارضة داخل وحول ثاني أكبر مدينة في سوريا، ويزعمون الآن أنهم يسيطرون على محافظة إدلب بالكامل. وردت الطائرات الروسية والسورية بقصف المتمردين وهم يواجهون التحدي الأكثر خطورة للرئيس بشار الأسد منذ سنوات عديدة.

يقول الجيش السوري إنه أجرى "انسحابًا مؤقتًا للقوات" للتحضير لهجوم مضاد ضد "الإرهابيين".

تم إغلاق مطار حلب وعدد من الطرق الرئيسية، بينما شوهدت آلاف السيارات تفر من المدينة على طول طريق لا يزال تحت سيطرة الحكومة.

يقال إن المتمردين، بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية المسلحة، يسيطرون على حوالي نصف حلب - ثاني أكبر مدينة في سوريا - وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره المملكة المتحدة.

وقال الجيش السوري إن العشرات من الجنود السوريين قتلوا في معارك ضارية في حلب وإدلب في الأيام القليلة الماضية.

دعم روسيا

وقال مصدران عسكريان لوكالة رويترز للأنباء إن روسيا، أحد حلفاء الرئيس بشار الأسد الرئيسيين، وعدت دمشق بمساعدات عسكرية إضافية لإحباط المتمردين. وأضاف المصدران أن الجيش السوري أُمر باتباع أوامر "الانسحاب الآمن" من المناطق الرئيسية في المدينة التي دخلها المتمردون.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن "الهجمات المتواصلة" على مدى الأيام الثلاثة الماضية في شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل 27 مدنيا بينهم ثمانية أطفال.

وعادوا الآن إلى حلب لأول مرة منذ عام 2016، عندما استعاد الأسد وحلفاؤه روسيا وإيران والميليشيات الشيعية الإقليمية المدينة.

وقال مقاتلو المعارضة إن الحملة جاءت ردا على تصعيد الضربات في الأسابيع الأخيرة ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية على مناطق في إدلب التي يسيطر عليها المتمردون.

المخابرات التركية

وقال مصادر معارضة على اتصال بالمخابرات التركية إن تركيا التي تدعم المتمردين أعطت الضوء الأخضر للهجمات.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونكو كيسيلي قال يوم الجمعة إن تركيا تسعى إلى تجنب المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وحذر من أن الهجمات الأخيرة تقوض اتفاقيات خفض التصعيد.

نشر المتمردون مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر أنفسهم وهم يستخدمون طائرات بدون طيار في تقدمهم لأول مرة. ليس من الواضح إلى أي مدى تم استخدامها في ساحة المعركة.

غارات روسية

وإلى ذلك، شنت طائرات حربية بعد منتصف ليل الجمعة السبت، غارات على أحياء مدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2016، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الغارات حي الفرقان قرب حلب الجديدة من الجهة الغربية للمدينة، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".

وأسفرت الضربات الجوية وعمليات القصف البري والمقاومة المحدودة لعناصر قوات الجيش السوري عن مقتل 20 عنصرا من التنظيمات المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.