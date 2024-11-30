إيلاف من واشنطن: رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رجل الأعمال اليهودي تشارلز كوشنر 70 عاماً، لمنصب السفير الأميركي في فرنسا

وهو مطور عقارات أسس شركات كوشنر، إحدى أكبر الشركات العقارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم وفي أميركا.

وفي منشور على شبكته الاجتماعية Truth، كتب ترامب: "يسعدني ترشيح تشارلز كوشنر، من نيوجيرسي، للعمل سفيرًا للولايات المتحدة في فرنسا. إنه قائد أعمال رائع، ورجل الخير، وصانع صفقات، وسيكون مدافعًا قويًا عن بلدنا ومصالحه"

وأضاف ترامب: "معًا، سنعزز شراكة أمريكا مع فرنسا، أقدم حلفائنا، وأحد أعظم حلفائنا"

وأشارت شبكة سي بي إس نيوز إلى أن الشركة تدير تحت قيادته محفظة تضم عقارات سكنية وتجارية وتجزئة. ووصف ترامب كوشنر بأنه "رجل أعمال لا يصدق، وشخص اجتماعي، وصانع صفقات سيكون مدافعًا قويًا عن تمثيل بلدنا ومصالحنا".

كوشنر هو والد جاريد كوشنر، المتزوج من إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى لدونالد ترامب، وعمل جاريد كوشنر كمستشار أول في إدارة ترامب، وعمل بشكل وثيق على مبادرات مثل عملية Warp Speed ​​وإصلاح العدالة الجنائية واتفاقيات إبراهيم.

وأقر ترامب بمساهمات جاريد، قائلاً: "عمل جاريد عن كثب معي في البيت الأبيض، وخاصة في عملية Warp Speed ​​وإصلاح العدالة الجنائية واتفاقيات إبراهيم " .

وذكرت صحيفة الغارديان أن ترشيح تشارلز كوشنر يتطلب موافقة مجلس الشيوخ . ويعكس قرار ترامب ثقته في قدرة كوشنر على العمل "لصالح الولايات المتحدة في الخارج" وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.

وأعرب ترامب عن ثقته في أن كوشنر "سيعزز الشراكة بين الولايات المتحدة وفرنسا"، مسلطا الضوء على دوره الجديد كسفير للولايات المتحدة في فرنسا.

تاريخ كوشنر المثير للجدل

ومع ذلك، لفت ترشيح كوشنر الانتباه بسبب تاريخه القانوني. ففي عام 2004، أقر بالذنب في 18 تهمة تتعلق بالتبرعات غير القانونية للحملات الانتخابية، والتهرب الضريبي، والتلاعب بالشهود، كما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.

وقد حوكم من قبل المدعي العام الأميركي آنذاك كريس كريستي وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، قضى منها 14 شهرًا خلف القضبان. أصبح كريستي فيما بعد حاكمًا لولاية نيوجيرسي ومرشحًا رئاسيًا جمهوريًا.

وتتعلق القضية بانتقام كوشنر من صهره ويليام شولدر، الذي كان يتعاون مع المحققين الفيدراليين. فقد استأجر كوشنر عاهرة لإغراء شولدر، وسجل اللقاء بالفيديو، وأرسل التسجيل إلى أخته، زوجة شولدر، في محاولة لثنيها عن الشهادة ضده، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان وشبكة سي بي إس نيوز.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن كريستي وصف جرائم كوشنر بأنها "واحدة من أكثر الجرائم إثارة للاشمئزاز التي قمت بملاحقتها عندما كنت مدعيًا عامًا للولايات المتحدة".

كما ألقى كريستي باللوم على جاريد كوشنر في طرده من فريق انتقال ترامب في عام 2016.

في كانون الأول (ديسمبر) 2020، أصدر دونالد ترامب عفواً عن تشارلز كوشنر بعد أن أمضى بعض الوقت في السجن الفيدرالي.

وذكرت صحيفة الجارديان أن ترامب استشهد بأعمال كوشنر الخيرية، قائلاً إن "سجله في الإصلاح والأعمال الخيرية يطغى على إدانة السيد كوشنر". ونتيجة لهذا، يُنظر إلى كوشنر في العلن على أنه قد أعيد تأهيله.

وبعيدًا عن مشاكله القانونية، شارك كوشنر في جهود خيرية مختلفة وعمل في مجالس إدارات مؤسسات بارزة، بما في ذلك جامعة نيويورك، رغم أنه لم يعد يشغل منصبًا في مجلس جامعة نيويورك، كما تم تعيينه في مجلس النصب التذكاري للهولوكوست في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان .

وشغل كوشنر مناصب قيادية كمفوض ورئيس لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي.

وذكرت صحيفة الغارديان أن كوشنر لديه تاريخ من المساهمات السياسية، حيث تبرع لحملات ديمقراطية وساهم بمبلغ 100 ألف دولار لمجموعة مؤيدة لترامب في عام 2015، بالإضافة إلى مليون دولار للجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب في عام 2023.

يعرف ترامب وكوشنر بعضهما البعض من دوائر العقارات، وتزوج أبناؤهما جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب في عام 2009.