إيلاف من لندن: بدأ أمير قطر زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، وكان العاهل البريطاني تشارلز الثالث على راس مستقبليه وغابت الملكة كاميلا عن الاستقبال، بينما شارك أمير وأميرة ويلز ورئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والداخلية.

وعلى الرغم من مراسيم الاستقبال الملكية العالية التي حظي بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاي وزوجته الشيخة جواهر، إلا أن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن سجل حقوق الإنسان.

وزيارة الدولة التي تستغرق يومين عادة، هي دعوة موجهة فقط إلى الدول التي تعتبر مهمة بشكل خاص للمملكة المتحدة.

ومن المتوقع زيارة الشيخ تميم أن تعزز العلاقات البريطانية القطرية اقتصاديًا واستراتيجيًا، فضلاً عن الاعتراف بالجهود الدبلوماسية العالمية الأخيرة التي بذلتها قطر لتهدئة بعض الأزمات الأكثر إلحاحًا في العالم.

لكن جماعات حقوق الإنسان اتهمت أيضًا حكومة المملكة المتحدة بـ "تبييض سجل حقوق الإنسان المزعج لقطر" من خلال الترحيب بالأمير وزوجته.

استثمارات قطر

يذكر أنه منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت قطر مستثمرًا ماليًا ضخمًا في المملكة المتحدة - في وسط لندن، يعد فندق سافوي وشارد مجرد اثنين من استثماراتها البارزة.

ةفي مايو 2022، رحب رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون بأمير قطر، ووعدت بلاده باستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة على مدى خمس سنوات.

ومن الواضح أن حكومة حزب العمال الجديدة حريصة على الحفاظ على هذه العلاقة.

أهمية استراتيجية

وكانت كأس العالم في عام 2022 شهدت انتقادات شديدة لمعاملة قطر للعمال وسجل حقوق الإنسان. والآن بعد عامين، يتم الإشادة بها عالميًا لدورها في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وإطلاق سراح الرهائن من غزة.

وحيث الأهمية الاستراتيجية لقطر بالنسبة للمملكة المتحدة كبيرة، يقول الدكتور ديفيد روبرتس، وهو أكاديمي في كلية كينغز لندن، إنه يدرِّس قطر منذ عام 2007. ويقول إن قطر ذات أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي حجم مدينة كوفنتري.

ويضيف: "نستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل الكهرباء، بنسبة تصل إلى 25% في السنوات الأخيرة. لذا فإن هذا مهم".

ويتابع: "ولكن مرة أخرى، فإن وجهة نظر الحكومة البريطانية هي أنه إذا نظرت إلى المنطقة، فهناك صراع كبير هناك بشكل موثوق تقريبًا كل 10 أو 15 عامًا منذ أن كنا نتذكر. لذا، إذا كان لدينا هؤلاء الحلفاء المهمون في المنطقة، فيمكننا العمل معهم في المنبع، كما هو الحال، لتطوير القدرات هناك لدرء هذا عدم الاستقرار."

سجل حقوق الإنسان

لكن كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أبلغتا (سكاي نيوز) البريطانية، عن مخاوفهما بشأن الترحيب الملكي هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تندلع الاحتجاجات بالقرب من القصر يوم الثلاثاء.

قالت بولي تروسكوت، مستشارة السياسة الخارجية لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "من المهم ألا يتم تجاهل سجل قطر السيئ في مجال حقوق الإنسان خلال البذخ والاحتفال بهذه الزيارة...

"حرية التعبير في قطر مقيدة والقِلة الذين يجرؤون على انتقاد الحكومة يواجهون الاعتقال وأحكام السجن المحتملة."

غسيل ملكي

قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: "إن استضافة الزيارة الملكية دون معالجة هذه القضايا يعادل غسيل السجل الحقوقي المقلق لقطر".

وقال الناشط بيتر تاتشيل، الذي اعتقل في الدوحة عندما احتج قبل كأس العالم في عام 2022: "لقد صدمت بشدة من أن حكومة حزب العمال، التي من المفترض أن تكون مهتمة بحقوق الإنسان، مستعدة للتقرب من الدكتاتورية من أجل المال".

وأضاف: كما تعلمون، الاستثمار مهم ولكن ليس بأي ثمن ونحن نأخذ أموال الدم، لقد مرت جميع الزيارات الرسمية الأخرى خلال عهد الملك دون جدال.

وقال المكتب الإعلامي الدولي لقطر لشبكة سكاي نيوز إن هذه "شراكة تاريخية استمرت عقودًا من الزمان وتمتد إلى مجالات متنوعة، بما في ذلك الدبلوماسية والدفاع والمساعدات الإنسانية وأمن الطاقة والتجارة والاستثمار".

واضاف: "على مدى العقد الماضي، تشاورنا ونسقنا على نطاق واسع مع شركاء عالميين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية وحكومة المملكة المتحدة لتنفيذ نظام عمل حديث وعادل وفعال يتماشى مع أعلى المعايير الدولية".