إيلاف من لندن: وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد إلى مطار ستانستيد شرقي لندن، اليوم الإثنين.

وستبدأ زيارة الدولة الرسمية لأمير قطر (44 عاما)، يوم الثلاثاء عندما يستقبل الزوجان القطريان ولي العهد الأمير ويليام وزوجته كاثرين أميرة ويلز في مقر إقامتهما في قصر كنسينغتون في غرب لندن.

وسيلتقي الزوجان الملكيان بعد ذلك بالملك تشارلز الثالث (76 عامًا) والملكة كاميلا (77 عامًا) في موكب حرس الخيالة في وسط لندن حيث سيحظيان بترحيب احتفالي.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي، الذي تعد قطر عضوًا فيه.

وتأمل حكومة حزب العمال البريطانية، التي انتُخبت في يوليو/تموز، في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي الست - البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

الاقتصاد البريطاني

وتقول الحكومة إن الصفقة يمكن أن تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني وتفتح أسواقًا مربحة للشركات البريطانية.

ستشمل زيارة الشيخ تميم، مأدبة رسمية في قصر باكنغهام مساء الثلاثاء ومحادثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر في داونينغ ستريت يوم الأربعاء.

من المقرر أن تلعب كاثرين (42 عامًا)، المعروفة أيضًا باسم كيت، دورًا محدودًا في الزيارة بعد العودة المؤقتة إلى الواجبات الملكية بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

لكنها لن تحضر مأدبة الدولة، بحسب مكتبها في قصر كنسينغتون.

يشار إلى أن الشيخ تميم كان تلقى تعليمه في بريطانيا حيث التحق بمدارس خاصة رائدة قبل تخرجه من أكاديمية ساند هيرست العسكرية. وكان حضر هو والشيخة جواهر تتويج تشارلز في مايو 2023 وجنازة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

وكان الملك تشارلز زار بصفته أمير ويلز، قطر ثماني مرات وكان آخر لقاء له مع الأمير في قمة المناخ COP28 في دبي في ديسمبر الماضي.