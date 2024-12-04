إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء القطري إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة المدمرة قبل أن يستعيد البيت الأبيض في غضون سبعة أسابيع.

وأضاف محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وهو الرجل الذي كان في مركز المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة سكاي نيوز أن دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق قبل توليه السلطة في يناير.

وفي حديث حصري لقناة (سكاي نيوز)، أعرب رئيس وزراء قطر عن تفاؤل حذر لكنه قال إن الأمر يتطلب "أقصى قدر من الضغط" على جميع الأطراف لإنهاء القتال.

وقال إن مستشاري السيد ترامب والإدارة القادمة قالوا إنهم يريدون حل الوضع بحلول تنصيبه في 20 يناير.

وقال "نحاول تنسيق جهودنا معهم، وكلنا متفقون، ونأمل في التغلب على هذا الوضع قبل أن يأتي الرئيس إلى المكتب". وقال رئيس الوزراء إن فريق ترامب "يريد حل هذا الأمر الآن - حتى اليوم".

مكتب حماس

كما دافع آل ثاني عن السماح لحماس بمواصلة تشغيل مكتبها السياسي من الدوحة عاصمة قطر.

وشدد على أنه تم إنشاؤه "بشفافية وتنسيق كاملين، وبناءً على طلب الولايات المتحدة وإسرائيل في ذلك الوقت لاستخدامه كمنصة للمفاوضات".

وقال إن العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار تم التوصل إليها من خلال المكتب منذ عام 2014.

وقال: "هناك الكثير من المواقف التي منعنا فيها التصعيد منذ البداية حتى لا نضع أنفسنا في موقف مثل ما انتهينا إليه في 7 أكتوبر".

وأضاف رئيس الوزراء: "ستكون هناك دائمًا انتقادات، والكثير من الأطراف التي لن تحب هذا النوع من السياسة، نعم، لكنها ضرورية".

لقد أثبتت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة حتى الآن أنها غير ناجحة، حيث قُتل أكثر من 44500 فلسطيني في الحرب، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد أن قتلت الجماعة نحو 1200 شخص وأخذت أكثر من 200 رهينة في هجومها الإرهابي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لا يزال نحو 100 رهينة داخل غزة - ولكن يعتقد أن ثلثهم على الأقل لقوا حتفهم.

موقف ترامب

وقال دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وكتب على موقعه Truth Social: "سيضرب المسؤولون عن ذلك أكثر من أي شخص آخر في التاريخ الطويل والحافل للولايات المتحدة الأميركية".

وفي حديثه عن معنى إعادة انتخاب السيد ترامب للشرق الأوسط - بما في ذلك العلاقات مع إيران - قال رئيس الوزراء القطري إن هناك "الكثير من المخاطر" ولكن "الكثير من الفرص". وأضاف: "آمل أن يرى الجميع هذه الفرص".

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقوم حالبا بزيارة دولة للمملكة المتحدة وأقيم مأدبة فخمة على شرفه في قصر باكنغهام يوم الثلاثاء.

ترحيب نادر

وقال رئيس وزراء الدولة الخليجية لشبكة سكاي نيوز إن الرحلة كانت "احتفالاً" بالروابط طويلة الأمد بين بريطانيا وقطر - وأنها كانت موضع ترحيب خاص لأن الولاء "نادر في العالم".

كما تناول انتقادات سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، حيث حث البعض السير كير ستارمر على إثارة القضية خلال الزيارة.

وكثيراً ما اتهم النشطاء قطر بارتكاب انتهاكات ضد العمال المهاجرين، وتقييد حرية التعبير، والتمييز ضد النساء ومثليي الجنس والمتحولين جنسياً. وقال آل ثاني إن الدولة الخليجية الغنية تبذل قصارى جهدها لمعالجة القضايا.

وقال: "من المؤسف أحيانًا أن نرى كل هذه الانتقادات في مجال حقوق الإنسان أو ما يسمى بسجلات حقوق الإنسان في قطر".

وخلص رئيس الوزراء القطري الى القول: "نحن لا نقول إننا أمة مثالية أو بلد مثالي، لكننا بلد عندما نرى أن هناك خطأ ما، نعترف بالحقائق بأن هذه أشياء خاطئة، ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا وفقًا لأنظمتنا وعاداتنا، لتعديلها وإصلاحها".