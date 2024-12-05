إيلاف من لندن: وجهت إسرائيل تحذيرا إلى إيران من إرسال المساعدات مع انهيار دفاعات الجيش السوري، حيث طرد المتمردون القوات الموالية للحكومة من حماة، مما جلب للمتمردين انتصارًا جديدًا كبيرًا بعد تقدم خاطف عبر شمال سوريا.

حذرت إسرائيل إيران من إرسال قوات أو نقل أسلحة إلى المتمردين السوريين، والتي قد تنتهي في حوزة حزب الله، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية مساء يوم الخميس.

وحدد مسؤولو الاستخبارات الإسرائيليون انهيارًا سريعًا بشكل غير متوقع لخطوط دفاع الجيش السوري في المعارك مع المتمردين في شمال شرق البلاد على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار.

وقالت صحيفة (حيروزاليم بوست) إن وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هرتسي هاليفي أجريا تقييمًا للوضع مساء الخميس لمناقشة التطورات في سوريا.

وجاء في بيان التقييم: "يراقب جيش الدفاع الإسرائيلي الأحداث ويستعد لأي سيناريو، سواء هجومي أو دفاعي. لن يسمح جيش الدفاع الإسرائيلي بالتهديدات بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية وسيعمل على إحباط أي تهديد لمواطني إسرائيل".

ولا يزال من غير الواضح كيف ستتصرف إيران وسط هذا التمرد. الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لأي نتيجة، بما في ذلك انهيار سوريا.

انتصار جديد

وطرد المتمردون السوريون القوات الموالية للحكومة من حماة يوم الخميس، مما جلب للمتمردين انتصارًا جديدًا كبيرًا بعد تقدم خاطف عبر شمال سوريا وتوجيه ضربة جديدة للرئيس بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.

وقال الجيش السوري إنه يعيد انتشاره خارج المدينة "للحفاظ على أرواح المدنيين ومنع القتال في المناطق الحضرية" بعد ما أسماه اشتباكات عنيفة.

وقال المتمردون إنهم استولوا على مناطق في شمال شرق المدينة واستولوا على السجن المركزي، وحرروا المعتقلين.