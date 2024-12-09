إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها أوقفت القرارات بشأن طلبات اللجوء السورية أثناء تقييمها للوضع الحالي في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: "نحتفظ بجميع إرشادات الدولة المتعلقة بطلبات اللجوء تحت المراجعة المستمرة حتى نتمكن من الاستجابة للقضايا الناشئة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت ألمانيا واليونان والنمسا أيضًا طلبات اللجوء لآلاف السوريين.

يذكر ان المملكة المتحدة استقبت نحو 20 الف لاجىء سوري على مدى خمس سنوا بالاتفاق مع الامم المتحدة، فضلا عن آلاف آخرين وصلوا عبر قوارب صغيرة مع لاجئين آخرين من منافذ القنال الانجليزي أو منافذ برية وجوية.

مساعدات إنسانية

على صلة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عن 11 مليون جنيه إسترليني لتمويل مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بعد سقوط بشار الأسد.

وستساعد هذه الأموال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك أكثر من 370 ألف شخص تشير التقديرات إلى أنهم نزحوا بسبب الأحداث الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارة إلى الرياض في المملكة العربية السعودية: "إن ما يحدث في الشرق الأوسط له أهمية في الداخل".

وقال ستارمر: "ولكي نحقق خطتي للتغيير، نحتاج إلى أساس قوي للأمن، ولكن لا يمكن بناء ذلك في الداخل فقط، بل يتطلب منا أن نلعب دورنا على الساحة العالمية لدعم الاستقرار وحماية الشركاء من التهديدات، سواء الآن أو في المستقبل".