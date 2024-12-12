إيلاف من دمشق: شنت إسرائيل غارات على دمشق، الخميس، حسبما أفادت مصادر ميدانية في عين المكان.

وأكد موقع "سكاي نيوز" أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق العاصمة السورية على ارتفاع منخفض.

كما ذكر "تلفزيون سوريا" أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق، وسط تحليق للطيران الحربي في سماء العاصمة.

وقال سكان في أحياء دمشق الغربية إنهم سمعوا انفجارين قويين، يعتقد أنهما في مطار المزة العسكري.

وأضاف السكان أنهم سمعوا أصوات طائرات حربية تحلق في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وشنت إسرائيل مئات الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحثية تابعة للجيش السوري، في أغلب المحافظات السورية.

ومنذ سقوط نظام الأسد مع وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير أغلب قدرات الجيش السوري.

