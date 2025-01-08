إيلاف من لندن: كشف تحقيق عام حول جرائم حرب مزعومة في أفغانستان النقاب أن القوات الخاصة البريطانية كانت تتمتع بـ"تصريح ذهبي يسمح لها بالإفلات من القتل".

ويوم الأربعاء تم نشر الاتهام من قبل لجنة التحقيق في أفغانستان، كجزء من إصدار مواد تلخص سبع جلسات استماع مغلقة مع أعضاء القوات الخاصة البريطانية.

وتم الكشف بواسطة ضابط كبير سابق في القوات الخاصة البريطانية في رئيس الأركان السابق للعمليات في خدمة القوارب الخاصة (SBS) وهو كان واحدًا من العديد من كبار الضباط الذين سجلوا مخاوفهم في عام 2011 من أن القوات الخاصة البريطانية كانت تنفذ عمليات إعدام وتغطيتها.

يأتي التحقيق، الذي يفحص الغارات الليلية التي شنتها قوات الأمن البريطانية بين عامي 2010 و2013، بعد سنوات من التقارير التي قدمتها هيئة الإذاعة البريطانية بانوراما حول مزاعم القتل والتستر من قبل القوات الخاصة البريطانية.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني من ذلك الوقت، كتب الضابط أن القوات الخاصة البريطانية والقتل كانا "رفيقين دائمين" ووصف الأوصاف الرسمية للفوج لعمليات القتل التشغيلية بأنها "لا تصدق تمامًا".

وعندما سئل الضابط خلال جلسات الاستماع المغلقة عما إذا كان متمسكًا بتأكيده على أن تصرفات القوات الخاصة البريطانية ترقى إلى القتل، أجاب: "بالفعل".

فشل ذريع

وعندما ألح عليه محامي التحقيق بشأن قراره بعدم الإبلاغ عن مخاوفه في سلسلة القيادة في عام 2011، قال إنه يأسف لعدم اتخاذه أي إجراء في ذلك الوقت. واتفق على أن القوات الخاصة البريطانية كانت "فشلاً ذريعاً في القيادة".

وكان رئيس أركان العمليات السابق في القوات الخاصة البريطانية أحد العديد من كبار الضباط من فوج القوات الخاصة في البحرية الملكية الذين قدموا أدلة للتحقيق خلف الأبواب المغلقة في عام 2024.

وتم السماح فقط لفريق التحقيق وممثلين من وزارة الدفاع بحضور جلسات الاستماع المغلقة. ولا يُسمح للجمهور وأعضاء وسائل الإعلام ومحامي أسر الضحايا بالحضور.

تلخص المواد التي تم إصدارها يوم الأربعاء الشهادات من هذه الجلسات. إن الوثائق مجتمعة ـ التي يبلغ مجموعها مئات الصفحات ـ ترسم صورة لوصول قوات الخدمة الخاصة إلى أفغانستان في عام 2009 والطريقة التي تولت بها مهمة مطاردة طالبان من قوات الخدمة الخاصة.

وأعرب كبار ضباط قوات الخدمة الخاصة للتحقيق عن مخاوف عميقة من أن قوات الخدمة الخاصة، التي خرجت لتوها من عمليات عدوانية سريعة الوتيرة في العراق، كانت مدفوعة بعدد القتلى ـ أي عدد القتلى الذين يمكن أن تحققهم في كل عملية.

وسئل ضابط كبير آخر في قوات الخدمة الخاصة قدم أدلة عما إذا كان متمسكاً بمخاوفه في عام 2011 من أن قوات الخدمة الخاصة كانت تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء. وقال: "كنت أعتقد وأظن أن قوات الخدمة الخاصة كانت تنفذ عمليات قتل في بعض العمليات على الأقل".

خلف الأبواب المغلقة

وصف ضابط صغير في قوات الخدمة الخاصة قدم أدلة للتحقيق خلف الأبواب المغلقة محادثة أخبره فيها أحد أفراد قوات الخدمة الخاصة الذي عاد مؤخراً من أفغانستان عن وضع وسادة على رأس شخص ما قبل قتله بمسدس.

وقال "أعتقد أن ما صدمني أكثر لم يكن إعدام أعضاء محتملين من طالبان، وهو أمر خاطئ وغير قانوني بالطبع، بل كان الأمر يتعلق أكثر بالعمر والأساليب، وتفاصيل أشياء مثل الوسائد".

وأوضح أن بعض الذين قتلوا على يد القوات الخاصة البريطانية كانوا أطفالاً، وفقًا للمحادثة التي نقلها. وعندما سأله محامي التحقيق عما إذا كان يقصد أن بعض القتلى كانوا في السادسة عشرة من العمر، أجاب: "أو أصغر بنسبة 100٪".

وأخبر الضابط الصغير التحقيق أنه يخشى على سلامته إذا ارتبط اسمه بشهادة تفيد بأن القوات الخاصة البريطانية كانت تقتل المدنيين.

كان هؤلاء الضباط من القوات الخاصة البريطانية جزءًا من مجموعة صغيرة كانت تثير الشكوك بشكل خاص في عام 2011 حول صحة التقارير العملياتية للقوات الخاصة البريطانية القادمة من أفغانستان.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، كتب أحد كبار الضباط، الذي كان يشغل منصباً في مقر SBS في بول في ذلك الوقت، إلى زميل كبير: "إذا لم نصدق هذا، فلن يصدقه أحد آخر، وعندما تحدث عملية ويكيليكس التالية فإننا سوف ننجر معهم إلى القاع".