تناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا، خبر عثور الأهالي على إمام مسجد في حي جوبر بالعاصمة السورية دمشق، جثة هامدة بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة.

وقالت وسائل إعلامية محلية سورية، إن عدداً من الأشخاص عثروا على جثة الشيخ عمر محيي الدين حوري، "مقتولاً في حي جوبر"، وذلك بعد مرور أيام على انقطاع الاتصال معه.

وأثارت أنباء اغتيال⁩ حوري جدلاً واسعاً في أوساط السوريين، في وقت تسعى فيه الإدارة الجديدة في سوريا إلى ردم هوة الثقة بين أطياف الشعب السوري وبين الأجهزة الأمنية.

وكتب رواد المنصات أن الشيخ ينحدر من حي الميدان الدمشقي، وكان إماماً لمسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة.

وأطلق ناشطون قبل أيام هاشتاغ على مختلف منصات التواصل الاجتماعي "نطالب بإطلاق سراح عمر حوري"، الذي اختفى مطلع عام 2025، وتداول آخرون أخباراً تفيد "باختطافه" دون معرفة الجهة التي قامت بالفعل.

https://www.instagram.com/p/DEuJQnKoRpp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

ونشر النشطاء صوراً لحوري أثناء "اعتقاله" من حي الميدان بدمشق. ويتهمه البعض في سوريا بأنه "أحد أذرع النظام السابق، إذ أسهم في اعتقال العشرات من المتظاهرين عام 2011".

إعتقـال الشيخ الشبيح عمر حوري إمام مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة ، الشبيح يقطن حي الميدان و احد اذرع مخابرات النظـ.ـام حيث ساهم باعتقال العشرات من المتظاهـ.ـرين قام الامن العام بوضعه في سيارة وفتحوا نوافذها وجابوا به شوارع الميدان الرئيسية ليراه الناس مكبلاً معصو.ب العينين pic.twitter.com/tcevN691vh — Wolverine (@Wolveri07681751) January 5, 2025

وأوضح نشطاء أن أهالي بعض المختفين قسراً "اختطفوا" حوري بدعوة تسليمه أبنائهم للنظام السابق، وأن إدارة العمليات "فاوضت الأهالي الذين اعتقلوه، وكانت هناك وعود بتسليمه، ليتفاجأ الجميع بقتل بعضهم له".

أهالي بعض المختفين قسرا اختطفوا الشيخ الشبيح عمر حوري بدعوة تسليمه أبنائهم للنظام.

إدارة العمليات فاوضت الأهالي الذين اعتقلوه، وكانت هناك وعود بتسليمه، ليتفاجئ الجميع بقتل بعضهم له.

كلما تأخرت الحكومة الجديدة باعتقال المتورطين مع النظام فإنه مثل هذه العمليات ستستمر. pic.twitter.com/mtTACuednh — Mohammad (@Mohamaddsyrien) January 12, 2025

ونشر نشطاء على حساباتهم بعض التفاصيل التي "تُدين" حوري، و"تبين أنه كان يعمل مع نظام الأسد قبل سقوطه وله علاقات تجمعه مع بعض رموز النظام السابق".

تقرير عن "عمر الحوري" الذي وجد مقتولا اليوم في #دمشق شهادات مهولة من الاهالي تفضح اجرامه



(شبيح بثوب شيخ) pic.twitter.com/b2OdjWlTEu — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 12, 2025

ونشر بعض النشطاء نبذة عن مسيرة عمر حوري، وقالوا إنه "عالم وداعية سوري"، من مواليد دمشق عام 1963، "وحصل على عدة شهادات أكاديمية في الفقه المقارن والتفسير، شغل مناصب دينية وإدارية مرموقة، منها إمام وخطيب جامع التينبية في حي الميدان بدمشق ومدير إدارة الإفتاء العام".

وأكدوا في منشوراتهم أنه كان شخصية "محبوبة ومعروفة بمواقفه الداعية للاعتدال والتعايش".

ونعاه بعض من طلابه ورفضوا "اتهامات التخوين" التي وجهها بعض السوريين إلى حوري.

واتهم بعض النشطاء هيئة تحرير الشام بأنها هي من قامت "بتصفية" حوري، لأسباب تعود لعلاقته بالنظام السابق، وفق عدد من النشطاء.

البدء لتصفية مشايخ الصوفية بسوريا :

بعد اعتقاله وعصب عينيه وأمانته أمام الناس

هيئة تحرير الشام وعدم الشيخ عمر حوري وتلقي بجثته في حي الميدان pic.twitter.com/0QgLqQpn4u — مركز دراسات الازمات nidal hamade (@nidalhamade2) January 12, 2025

وقال نشطاء إن "حوادث القتل" لن تنتهي في سوريا في ظل وجود "الفكر الظلامي والتكفيري"، على حد وصفهم.

⬛ سورية تحت حكم القاعدة 81

بعد مرور 9 أيام على اختطافه بعد تطميش عينيه وإهانته أمام الناس في حي الميدان .

العثور على جثة الشيخ عمر محيي الدين حوري مقتولاً في حي جوبر بمدينة دمشق .

الرحمة لروحه والعزاء لذويه ومحبيه واللعنة على هذا الفكر الظلامي التكفيري الذي قتله وسيقتل الكثيرين… pic.twitter.com/aE9QYBSEYS — عمر رحمون (@Rahmon83) January 12, 2025

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تعرض الفنان السوري عبد المنعم العمايري، للضرب في شوارع دمشق، وفق رواية ابنته.

كما تنتشر أخبار عديدة حول فقدان الاتصال بعدد من الأشخاص في سوريا، أو العثور عليهم مقتولين، وفق منشورات نشطاء في سوريا.

في وقت مازال فيه السوريون على خصام حول حادثة الفنان عبد المنعم عمايري..



العثور على جثة الشيخ عمر حوري مقتولاً في دمشق

كما تم العثور على جثة الشاب الصيدلاني قصي حمزه عبود مقتولاً في مزرعته وهو مقيد في قرية قرفيص/ ريف جبلة



برأيكم من يتحمل المسؤولية عن حالات القتل "الفردية" في… pic.twitter.com/dD4nRguDB5 — ReemaNaisseh ريما نعيسه (@RNaisseh) January 12, 2025

وأصدرت "رابطة علماء ودعاة سوريا" الجمعة بياناً أعلنت فيه انقطاع الاتصال بالشيخ أسعد محمد الياسين الكحيل، نائب الأمين العام للرابطة، ليلة الجمعة.

وناشدت الرابطة قيادة العمليات العسكرية والقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بـ"اتخاذ الموقف المناسب لتحقيق العدالة وحماية حقوق أبناء الوطن".

وقال نشطاء إن مقتل الشيخ عمر "يعكس تصاعد حالة انعدام الثقة بالأجهزة الأمنية، خاصةً أن الجناة تمكنوا من تنفيذ الجريمة دون رادع يُذكر".

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فيما رأى آخرون أن حوادث القتل والاختفاء والضرب "تُبرز حالة الانقسام داخل المجتمع السوري"، إذ تنظر بعض الفئات إلى "الضحايا" على أنهم "أبطالاً"، بينما ترى فئات أخرى أنهم "تورطوا في انتهاكات" ضد الشعب السوري.